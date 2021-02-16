Русский
$ 27,97
33,93
  1. Економічні новини
  2. Новини бізнесу

Google погрожує закрити свій пошук в Австралії. Що відбувається?

16 лютого, 10:06

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Закон, через який з'явився ультиматум, став ще ближчим до ухвалення

В Австралії серйозно налаштовані ухвалити законопроєкт, що змусить техногігантів Alphabet (Google) і Facebook платити видавцям і мовникам за контент ЗМІ, який відображається в пошукових системах. Саме тому Google погрожує взагалі закрити свій пошук в Австралії.

Реклама

Як повідомили джерела Reuters, австралійська опозиція в парламенті вже погодилася підтримати документ, проти якого виступає Google.

Це різко збільшує шанси на ухвалення закону, адже правляча Ліберальна партія прем'єр-міністра Скотта Моррісона не має більшості у верхній палаті країни. Очікується, що законопроєкт буде внесений до парламенту вже цього тижня.

Що ще відомо?

Австралійська медіа-компанія Seven West Media вже уклала ліцензійну угоду з Google. Це означає, що дія нового закону не поширюватиметься на контент її виробництва.

А ось компанії-конкуренти News Corp і Nine Entertainment не змогли дійти згоди з Google. Замість цього вони підтримали закон. Тобто плату за їхній контент для пошуковика призначатиме незалежний арбітр.

Реклама

Google і Facebook, незважаючи на ультиматум пошуковика, продовжують переговори з австралійською владою. Google, наприклад, попросив внести до документу низку змін. У компанії запевняють, що ці зміни стосуються нової платформи Showcase, а не результатів пошуку.

Читайте також: Google звинувачують у стеженні та тиску на співробітників

В тренді
В Україні відкривають ринок землі: які документи скасують

Навіщо взагалі потрібен цей закон?

Головний аргумент прихильників закону такий: цифрові платформи отримують нових користувачів, коли ті приходять шукати новинний контент. А тому видання мають отримувати відрахування від техкомпаній, які, по суті, є монополістами у сфері пошуку контенту.

Ці відрахування зміцнили б індустрію ЗМІ, що зазнає величезних втрат через безкоштовний цифровий контент, вважає австралійська влада. За даними уряду, з 2005 року друковані видання Австралії втратили 75% доходу від реклами. А з кожних 100 австралійських доларів, витрачених на цифрову рекламу, 81 йде Google і Facebook, підрахували раніше в BBC.

Австралійські депутати також зазначають, що у Google на новини припадає лише 12,5% пошукових запитів, і тому загрози Google звучать "непропорційно агресивно".

Реклама

Якщо закон запрацює в Австралії, це на думку аналітиків, може перевернути існуючу систему роботи по всьому світу. Наслідки вже проявляються. Наприклад, в січні-2021 група лобістів французьких видавців домовилися з Google про систему авторських прав для технічної фірми, щоб платити видавцям новин за контент в інтернеті.

Австралія – не єдина країна, де у техногігантів виникають проблеми через монополізм у тій чи іншій сфері. Наприклад, раніше турецький антимонопольний регулятор наклав на Google 25,6 млн доларів штрафу. Компанію визнали винною в "зловживанні своїм домінуючим становищем на спільному ринку пошукових систем".

А у США штрафували Facebook на 5 млрд доларів за збір конфіденційних даних користувачів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

пошук Google ультиматум угода законопроекти Alphabet
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєкт
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєктЕкономіка
В Україні вирішили боротися з оформленням працівників як ФОП. Що готують для бізнесу?
В Україні вирішили боротися з оформленням працівників як ФОП. Що готують для бізнесу?Бізнес
Бізнесу заборонять формувати штат з ФОПів. Що чекає на айтішників?
Бізнесу заборонять формувати штат з ФОПів. Що чекає на айтішників?Бізнес
В Україні процвітають напівлегальні будинки для літніх людей. Ми дізналися, що в них відбувається
В Україні процвітають напівлегальні будинки для літніх людей. Ми дізналися, що в них відбуваєтьсяЕкономіка
Ще один автогігант відмовився від виробництва Apple Car
Ще один автогігант відмовився від виробництва Apple CarАвто
Брат Ілона Маска продав 30 тисяч акцій Tesla
Брат Ілона Маска продав 30 тисяч акцій TeslaБізнес

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти