Google погрожує закрити свій пошук в Австралії. Що відбувається?

Закон, через який з'явився ультиматум, став ще ближчим до ухвалення

В Австралії серйозно налаштовані ухвалити законопроєкт, що змусить техногігантів Alphabet (Google) і Facebook платити видавцям і мовникам за контент ЗМІ, який відображається в пошукових системах. Саме тому Google погрожує взагалі закрити свій пошук в Австралії.

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Як повідомили джерела Reuters, австралійська опозиція в парламенті вже погодилася підтримати документ, проти якого виступає Google.

Це різко збільшує шанси на ухвалення закону, адже правляча Ліберальна партія прем'єр-міністра Скотта Моррісона не має більшості у верхній палаті країни. Очікується, що законопроєкт буде внесений до парламенту вже цього тижня.

Що ще відомо?

Австралійська медіа-компанія Seven West Media вже уклала ліцензійну угоду з Google. Це означає, що дія нового закону не поширюватиметься на контент її виробництва.

А ось компанії-конкуренти News Corp і Nine Entertainment не змогли дійти згоди з Google. Замість цього вони підтримали закон. Тобто плату за їхній контент для пошуковика призначатиме незалежний арбітр.

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Google і Facebook, незважаючи на ультиматум пошуковика, продовжують переговори з австралійською владою. Google, наприклад, попросив внести до документу низку змін. У компанії запевняють, що ці зміни стосуються нової платформи Showcase, а не результатів пошуку.

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Навіщо взагалі потрібен цей закон?

Головний аргумент прихильників закону такий: цифрові платформи отримують нових користувачів, коли ті приходять шукати новинний контент. А тому видання мають отримувати відрахування від техкомпаній, які, по суті, є монополістами у сфері пошуку контенту.

Ці відрахування зміцнили б індустрію ЗМІ, що зазнає величезних втрат через безкоштовний цифровий контент, вважає австралійська влада. За даними уряду, з 2005 року друковані видання Австралії втратили 75% доходу від реклами. А з кожних 100 австралійських доларів, витрачених на цифрову рекламу, 81 йде Google і Facebook, підрахували раніше в BBC.

Австралійські депутати також зазначають, що у Google на новини припадає лише 12,5% пошукових запитів, і тому загрози Google звучать "непропорційно агресивно".

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Якщо закон запрацює в Австралії, це на думку аналітиків, може перевернути існуючу систему роботи по всьому світу. Наслідки вже проявляються. Наприклад, в січні-2021 група лобістів французьких видавців домовилися з Google про систему авторських прав для технічної фірми, щоб платити видавцям новин за контент в інтернеті.

Австралія – не єдина країна, де у техногігантів виникають проблеми через монополізм у тій чи іншій сфері. Наприклад, раніше турецький антимонопольний регулятор наклав на Google 25,6 млн доларів штрафу. Компанію визнали винною в "зловживанні своїм домінуючим становищем на спільному ринку пошукових систем".

А у США штрафували Facebook на 5 млрд доларів за збір конфіденційних даних користувачів.

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