В Украине вводят налог на Google – кто должен его платить и что подорожает

Электронные услуги зарубежных IT-компаний хотят обложить НДС в размере 20%. Но при этом отменяют НДС для украинского бизнеса

Верховная Рада 17 февраля приняла в первом чтении законопроект № 4184, которым предлагается ввести налог на добавленную стоимость (НДС) для иностранных компаний, предоставляющих украинцам электронные услуги.

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Этот налог в обиходе называют "налогом на Google". Причем такое название придумано не в Украине. К примеру, в Германии "налог на Google" начали вводить еще с 2012 года. Как сообщил с парламентской трибуны во время рассмотрения законопроекта глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, на сегодня такой или похожий налог существует более чем в 80 странах. Хотя в разных государствах он имеет свои особенности.

Что изменится, если этот законопроект обретет силу закона? Почему это важно для украинцев? В этих вопросах разбирался сайт "Сегодня".

Что именно облагают налогом

Изменения могут напрямую коснуться всех украинцев, которые пользуются интернетом. Законопроект № 4184 так и называется: "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно… усовершенствования порядка обложения налогом на добавочную стоимость операций по поставкам нерезидентами электронных услуг физическим лицам".

Какие именно операции предлагается обложить налогом? В законопроекте перечислены такие виды электронных услуг:

поставки через интернет изображений или текстов, в т. ч. фотографий, электронных книжек и журналов;

поставки аудиовизуальных произведений, видео на заказ, игр, азартных игр и услуги по участию в них;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

поставки и обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

рекламные услуги в интернете, мобильных приложениях и т. д.

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В то же время к электронным услугам не относятся:

услуги, которые заказаны через интернет, но предоставляются "физически", т. е. не через интернет;

поставки программного обеспечения и компьютерных игр на материальных носителях;

предоставление консультаций по электронной почте;

услуги доступа к интернету.

Если говорить простыми словами, то НДС предполагается брать со всего контента, за который украинцы сегодня платят деньги.

"Этот налог прозвали "налогом на Google", но у нас есть много международных компаний, которые предоставляют украинцам платные услуги. Например, платную подписку. У того же Google есть премиум-подписка на YouТube, есть платные функции у Facebook или Viber: стикеры, звонки на стационарные телефоны. Сейчас украинцы платят деньги за эти услуги, но с них никаких налогов не взимается. А этот законопроект вводит для таких платежей 20%-ный налог", – объясняет digital-адвокат Андрей Шульгин.

Также международным компаниям придется платить налоги в тех случаях, когда украинский гражданин решит, например, оплатить подписку на зарубежную интернет-газету или журнал, если решит увеличить объем места в своем почтовом ящике (эти услуги также обычно предлагают за деньги) или захочет купить платное приложение в Google Play или App Store.

Введение 20%-ного налога отразится на стоимости этих услуг, уверен юрист. То есть плата, очевидно, повысится.

Вместе с тем интернет-сервисы и услуги, которые сегодня можно получить бесплатно, для украинцев бесплатными и останутся. Их облагать НДС не планируют.

Плюсы и минусы

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Эксперты видят как плюсы, так и минусы введения НДС на электронные услуги.

В частности, в настоящее время отсутствие налогов на интернет-услуги некоторые интернет-компании используют для ухода от налогообложения.

"Бывает, что стоимость основной услуги занижают, а электронную услугу переводят за границу и завышают, включая в ее цену часть стоимости товара. Например, стоимость аренды автомобиля через интернет может быть копеечной, а за использование программного обеспечения, которое помогает делать заказ, накручивают тысячи долларов. По существующему законодательству с этих денег налоги не платятся, то есть фактически это уход от налогообложения", – говорит Андрей Шульгин.

После принятия этого закона компаниям таки придется платить налоги в полном объеме, что позитивно отразится на бюджете. По расчетам авторов законопроекта, за счет этого налога Украина сможет наполнять бюджет примерно на 3 млрд грн в год. И это можно было бы тоже рассматривать как позитивный момент, однако эксперты сомневаются, что компании станут активно регистрироваться как налогоплательщики в Украине и перечислять деньги в бюджет.

"Google, Facebook, другие сети действительно живут в значительной степени именно за счет рекламы. Но у нас объем такой рекламы не очень большой. Ведь реклама не транслируется на все страны, это делается локально, таргетированно. Расчетов, сколько получает, например, Фейсбук от рекламы в Украине, авторы не приводят. Соответственно, у меня есть сомнения насчет поступления таких значительных сумм в бюджет. Эта сумма мне кажется нереалистичной", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Непонятным остается и то, как международные компании должны оформлять документы, чтобы платить в Украине НДС.

"У нас по законодательству компания-нерезидент должна получить соответствующие документы, чтобы стать плательщиком НДС. В законопроекте прописан порядок. Компания должна будет зарегистрироваться в электронном кабинете плательщиков налогов. Но это, на мой взгляд, выглядит не совсем реально. Большинство таких компаний никакой хозяйственной деятельности в Украине не ведут, они оказывают только интернет-услуги. Зачем им регистрироваться в качестве налогоплательщиков в Украине? К тому же, например, для регистрации нужен украинский электронный ключ, а у международных компаний есть ключ США. Как они будут выходить из этой ситуации? Плюс получение налогов в долларах требует внесения изменений во многие законодательные акты Украины", – перечисляет Андрей Шульгин.

Украинскому бизнесу снижают налог

Еще одно новшество в законопроекте № 4184 – отмена НДС для украинского бизнеса, который покупает электронные услуги у компаний-нерезидентов. Поэтому, например, подписка или покупка бизнес-приложений для украинских компаний может стать на 20% дешевле.

"Например, у того же Google есть сервисы для физических лиц, а есть – для бизнеса. В частности, облачный сервис G Suite. Этот сервис может стать дешевле", – говорит Андрей Шульгин.

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О том, как может измениться налог на недвижимость, смотрите в сюжете:

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