"Нафтогаз" готовит новый иск против "Газпрома"

НАК "Нофтогаз Украины" готовит иск в международный арбитраж из-за злоупотреблений российским "Газпромом" на газовом рынке. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, "Нафтогаз" начал документирование злоупотреблений российским газовым гигантом.

"Надо было установить новые факты нарушений, подать жалобу в европейский антимонопольный орган и подать в новый арбитраж. Этим мы сейчас занимаемся", – сказал Витренко.

Он уверяет, что сейчас вряд ли потенциальные участники захотят войти в консорциум по управлению ГТС Украины, пока "Газпром" блокирует возможность доступа к покупке российского или среднеазиатского газа для его транзита через территорию Украины.

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"Мы делали европейские правила для того, чтобы по европейским правилам работать с "Газпромом". А это означает, что другие компании могли бы получить доступ к транзитным мощностям украинской ГТС", – напомнил глава "Нафтогаза".

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Отметим, что Витренко неоднократно отмечал, что компания недостаточно использовала свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ. Он также считает необходимым давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в России заявляли, что не откажутся от транзита газа через Украину и хотят новый контракт.

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