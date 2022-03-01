Надо ли платить налоги во время войны? Как изменились правила в Украине

Война внесла коррективы в обыденные дела. В налоговой объяснили, будут ли начислять пеню

Объясняем, нужно ли платить налоги во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В связи с внедрением военного положения в Украине, налогоплательщики, не имеющие такой возможности, могут временно не платить. Однако граждане призвали это сделать, чтобы поддержать армию.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

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"С целью обеспечения стабильного финансирования Вооруженных сил Украины, обращаемся к налогоплательщикам, по возможности, выполнять свой налоговый долг по уплате в полном объеме соответствующих сумм налоговых обязательств", – отметили в ведомстве.

В Торгово-промышленной палате было засвидетельствовано наступление форс-мажора с 24 февраля. Следовательно, налогоплательщиков временно освободили от финансовой ответственности за нарушение.

Если возможности уплатить налоги и сборы, подать отчеты, регистрацию накладных и других документов нет, штрафов платить не придется. Проверок также не проводятся.

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В то же время, все документы нужно будет подать, а суммы – оплатить сразу после окончания войны.

На период военного положения в Украине разрешили перевозить горючее или этиловый спирт при наличии товарно-транспортной накладной и бумажного экземпляра акцизной накладной.

Что с коммуналкой?

Относительно коммунальных платежей в Кабмине пока не было официального решения. Раньше мы расспросили эксперта по вопросам ЖКХ Кристину Ненно, будут ли начислять пеню за неуплату коммуналки во время войны.

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Она отметила, что сейчас все заморожено, поэтому пени не будет, потому что главная задача украинцев – выжить и помочь военным. За коммуналку платить не надо, если у людей нет такой возможности.

В "Нафтогазе" порекомендовали все же, по возможности, платить суммы в платежках. Однако в компании добавили, что в случае неуплаты пеню не будут начислять и из-за объявленного в Украине карантина.