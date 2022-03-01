Можно не платить? Что делать с коммунальными платежами во время войны

После нападения России на мирные украинские города в стране введено военное положение, которое коренным образом меняет все сферы жизни.
"Сегодня" разобрались, что происходит с коммунальными платежами во время войны и будет ли начислена пеня за неуплату.
Итак, Кабинет министров пока не объявил ни одного официального решения и по этому поводу нам пришлось спросить экспертов.
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Эксперт по вопросам в области ЖКХ, основательница ОО "СПС Жизнь в моем городе" и глава ОО "Кирилловский Гай" Кристина Ненно отметила, что не нужно платить за коммуналку, если нет такой возможности.
"Это военное состояние, все заморожено – пени не будет. Пусть думают, как выжить, помочь военным и отстроить страну", – говорит Ненно.
"Сегодня" также удалось связаться с "Нафтогазом", где сообщили, что пока не получили официальной информации, однако понимают ситуацию в стране и рекомендуют оплачивать коммуналку по возможности.
"Мы понимаем ситуацию в стране, но в настоящее время мы не получили официальную информацию о работе платежных систем или банковских отделений. Не исключены временные затруднения с оплатой коммунальных услуг. Рекомендуем оплачивать счета, по возможности и в зависимости от ситуации", – ответили в "Нафтогазе".
Также напомнили, что пеня и так не начисляется, поскольку в стране введен и не отменен карантин.
Ограничения на продажу товаров
Изменило военное время и покупку товаров в супермаркетах. Так, сеть АТБ сообщила, что вводит ограничения и отпускает только по 2 единицы в одни руки следующих товаров:
- хлеб;
- батоны;
- крупы;
- сахар;
- соль;
- макаронные изделия;
- растительное масло.
"Сегодня" также рассказывали, как будут работать супермаркеты в Украине, и рассказывали о кредитных каникулах от ПриватБанка.