Мустафа Найем уходит из "Укроборонпрома" (обновлено)

Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что уходит из госконцерна. По его словам, после очередной реорганизации его должность сократили.

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Об этом отставной чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, это решение было для него неожиданным. Однако его сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается.

"Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", – подчеркнул он.

Найем добавил, что за два года работы в "Укроборонпроме" его команде удалось вытащить концерн из многолетней репутационной ямы, разблокировать часть мертвых контрактов и развернуть большую реформу по всем фронтам.

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Напомним, в ноябре-2020 бывший нардеп Мустафа Найем получил в "Укроборонпроме" должность директора по активам. Это расширило его полномочия в госконцерне, в частности, он получил право подписи в имущественных вопросах.

До этого Найем отвечал за взаимодействие с органами государственной власти. В его новые полномочия входила работа в сфере управления активами и корпоративными правами, а также мониторинг государственного оборонного заказа предприятий – участников концерна.

В декабре-2019 Найем заявил, что работает заместителем гендиректора "Укроборонпрома", хотя официальная информация о назначении Найема на эту должность отсутствовала.

СМИ сообщили, что за ноябрь 2019 года Найем получил зарплату (с премией и надбавками) в 310 521 гривну, что в 7 раз превышало его месячный должностной оклад в 43 тысячи гривен.