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Мустафа Найем уходит из "Укроборонпрома" (обновлено)

29 апреля, 13:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

После очередной реорганизация должность зама гендиректора компании сократили

Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что уходит из госконцерна. По его словам, после очередной реорганизации его должность сократили.

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Об этом отставной чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, это решение было для него неожиданным. Однако его сотрудничество с концерном на этом этапе заканчивается.

"Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", – подчеркнул он.

Найем добавил, что за два года работы в "Укроборонпроме" его команде удалось вытащить концерн из многолетней репутационной ямы, разблокировать часть мертвых контрактов и развернуть большую реформу по всем фронтам.

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Напомним, в ноябре-2020 бывший нардеп Мустафа Найем получил в "Укроборонпроме" должность директора по активам. Это расширило его полномочия в госконцерне, в частности, он получил право подписи в имущественных вопросах.

До этого Найем отвечал за взаимодействие с органами государственной власти. В его новые полномочия входила работа в сфере управления активами и корпоративными правами, а также мониторинг государственного оборонного заказа предприятий – участников концерна.

В декабре-2019 Найем заявил, что работает заместителем гендиректора "Укроборонпрома", хотя официальная информация о назначении Найема на эту должность отсутствовала.

СМИ сообщили, что за ноябрь 2019 года Найем получил зарплату (с премией и надбавками) в 310 521 гривну, что в 7 раз превышало его месячный должностной оклад в 43 тысячи гривен.

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