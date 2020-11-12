Найема повысили в "Укроборонпроме": чем он будет теперь заниматься

Бывший нардеп Мустафа Найем получил в "Укроборонпроме" должность директора по активам. Это расширило полномочия Найема в госконцерне, в частности, он получил право подписи касательно имущественных вопросов.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

До этого Найем занимался взаимодействием с органами государственной власти. В его новые полномочия входит работа в сфере управления активами и корпоративными правами, а также мониторинг государственного оборонного заказа предприятий-участников концерна.

"Мой круг полномочий и сфера увеличиваются", – признал Найем в комментарии Украинской правде.

Он уточнил, что "Укроборонпром" готовится к продаже или передаче в аренду непрофильной и избыточной недвижимости, которая уже давно не задействована в производственных процессах.

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"Моя задача как директора по активам будет заключаться в том, чтобы в ходе реформирования концерна все эти процессы происходили прозрачно, открыто и с максимальной эффективностью для предприятий. "Дерибан" и сомнительные схемы вывода имущества из оборонных предприятий должны остаться в прошлом", – сказал Найем.

На должность руководителя по коммуникациям пришел Владимир Гайдаш, который до этого возглавлял департамент коммуникации АО "Укргаздобыча" и был советником по вопросам коммуникаций главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, ранее Айварас Абромавичус был уволен с должности генерального директора "Укроборонпрома", а исполняющим обязанности генерального директора назначен Игорь Фоменко. Смена руководства концерна была запланировано. Ожидалось, что изменения ждут и состав топ-менеджеров.

Также сообщалось, что Абромавичус изначально шел на должность гендиректора только на два-три месяца, чтобы начать финансовый аудит, разработать стратегические документы и привести новую команду, однако задержался на должности на 13 месяцев.

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Видео: artem.ua

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