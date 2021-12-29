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Выплаты "тысячи Зеленского" прекратят: какой банк продолжит начисление средств

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
29 декабря, 10:01
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Государство планирует "отдохнуть" на праздники
Monobank будет выплачивать "тысячу Зеленского" и после окончания первой выплаты
Monobank будет выплачивать "тысячу Зеленского" и после окончания первой выплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Monobank принял решение, что будет выплачивать "тысячу Зеленского" даже после окончания первой волны программы. Будут платить по-прежнему через заявку в "Дії".

Об этом сообщил Олег Гороховский, соучредитель банка, в Telegram.

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Напомним, первая волна выплат заканчивается сегодня, 29 декабря.

"Приняли решение продолжить выплаты "ковидной тысячи" даже после окончания выплат первой волны программы 29.12 (т.е. сегодня). Государство планирует возобновить выплаты после праздников, а мы даже не будем останавливаться попить водички. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в "Дії", — сообщили в Monobank.

Всего выплаты через банк получили уже близко 1,8 млн. украинцев и примерно 400 млн.грн. уже потрачено.

Как оформить выплаты "тысячи Зеленского" в Monobank и "Дії"

Обновите приложение Monobank и в верхнем меню, там где выбор карт, нажмите "Відкрити карту", далее нужно выбрать карту "єПідтримка".

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После оформления карты необходимо произвести пару несложных манипуляций на портале "Дія", а именно:

  • Авторизироваться в программе "Дія" и убедиться, что у программы "зеленый" COVID-сертификат.
  • Зайти в раздел "Послуги".
  • Выбрать в списке услугу "єПідтримка".
  • Выбрать для выплаты карту "єПідтримка".
  • Нажать кнопку "Отримати допомогу".

Далее заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно потратить только на некоторые услуги и нельзя монетизировать и потратить на свои нужды.

Раньше мы писали, на что именно можно потратить "тысячу Зеленского", а также рассказывали, в каких банках украинцы смогут получить "ковидную" тысячу без "Дії".

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