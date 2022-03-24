Министр агрополитики Лещенко ушел в отставку – кто займет его пост

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Рада поддержала отставку Лещенко и новое назначение / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада официально уволила министра аграрной политики Романа Лещенко и назначила на его место Николая Сольского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Зализняк.

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По его словам, увольнение Лещенко поддержал 321 народный избранник, а за назначение Сольского проголосовали 294 депутата.

Следует отметить, что заявление на увольнение Лещенко написал собственноручно накануне, а парламент сегодня просто поддержал это решение.

Что известно о министре?

Роман Лещенко был министром аграрной политики и продовольствия с 17 декабря 2020 года. Заявление об уходе с должности он написал 23 марта 2022 года.

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На его место назначен председатель комитета аграрной политики и земельных отношений в Верховной Раде Николай Сольский. Он возглавлял этот комитет с августа 2019 года.

По специальности Сольский юрист, он также владеет 10 предприятиями в агросекторе. Раньше работал на Энзиме, предоставлял юридические консультации. Впоследствии стал генеральным директором Юридической фирмы "Сольский, Процик и Партнеры". В 2007 году присоединился к созданию Украинского аграрного Холдинга.

В Верховную Раду попал по спискам от "Слуги народа". По информации журналистов Радио Свобода, Николай Сольский дружит с экс-руководителем ОП Андреем Богданом.

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Ранее мы рассказывали о потасовке в Раде 16 июля 2021 года. Участниками столкновения стали Вадим Ивченко из "Батькивщины" и "слуга" Николай Сольский.