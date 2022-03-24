Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Министр агрополитики Лещенко ушел в отставку – кто займет его пост

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 15:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, сколько народных депутатов поддержали решение о кадровых перестановках в Кабмине
Рада поддержала отставку Лещенко и новое назначение
Рада поддержала отставку Лещенко и новое назначение / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада официально уволила министра аграрной политики Романа Лещенко и назначила на его место Николая Сольского.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Зализняк.

Реклама

По его словам, увольнение Лещенко поддержал 321 народный избранник, а за назначение Сольского проголосовали 294 депутата.

Следует отметить, что заявление на увольнение Лещенко написал собственноручно накануне, а парламент сегодня просто поддержал это решение.

Что известно о министре?

Роман Лещенко был министром аграрной политики и продовольствия с 17 декабря 2020 года. Заявление об уходе с должности он написал 23 марта 2022 года.

Реклама

На его место назначен председатель комитета аграрной политики и земельных отношений в Верховной Раде Николай Сольский. Он возглавлял этот комитет с августа 2019 года.

По специальности Сольский юрист, он также владеет 10 предприятиями в агросекторе. Раньше работал на Энзиме, предоставлял юридические консультации. Впоследствии стал генеральным директором Юридической фирмы "Сольский, Процик и Партнеры". В 2007 году присоединился к созданию Украинского аграрного Холдинга.

В Верховную Раду попал по спискам от "Слуги народа". По информации журналистов Радио Свобода, Николай Сольский дружит с экс-руководителем ОП Андреем Богданом.

Реклама

Ранее мы рассказывали о потасовке в Раде 16 июля 2021 года. Участниками столкновения стали Вадим Ивченко из "Батькивщины" и "слуга" Николай Сольский.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Цитата дня

Решение России перевести расчеты за газ в рубли – это попытка укрепить рубль и объявить экономическую войну Европейскому Союзу.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Как Путин пошел ва-банк
Надежный тыл
Помочь Героям!
Между войной и миром
Как вам новая обложка The Economist?
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Опрос
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43032.86

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

3032.39

Litecoin (LTC)

121.59

Ripple (XRP)

0.83

Купить криптовалюту
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять