Міністр агрополітики Лещенко пішов у відставку – хто обійме його посаду

Розповідаємо, скільки народних депутатів підтримали рішення про кадрові перестановки у Кабміні

Рада підтримала відставку Лещенка та нове призначення / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Верховна Рада офіційно звільнила міністра аграрної політики Романа Лещенка та призначила на його місце Миколу Сольського.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Залізняк.

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За його словами, звільнення Лещенка підтримав 321 народний обранець, а за призначення Сольського проголосували 294 депутати.

Варто зазначити, що заяву на звільнення Лещенко написав власноруч напередодні, а парламент сьогодні просто підтримав це рішення.

Відповідну інформацію підтвердила й речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук. Вона зазначила, що кандидатуру Сольського підтримали 300 нардепів, і його вже призначили міністром аграрної політики та продовольства України.

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Що відомо про міністра?

Зазначимо, що Роман Лещенко був міністром аграрної політики та продовольства з 17 грудня 2020 року. Заяву на звільнення з посади він написав 23 березня 2022 року.

На його місце призначили голову комітету аграрної політики і земельних відносин у Верховній Раді Миколу Сольського. Він очолював цей комітет з серпня 2019 року.

За фахом Сольський юрист, він також є власником 10 підприємств у агросекторі. Раніше працював на "Ензимі", надавав юридичні консультації. Згодом став генеральним директором Юридичної фірми "Сольський, Процик та Партнери". 2007 року долучився до створення "Українського аграрного Холдингу".

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До Верховної Ради потрапив за списками від "Слуги народу". За інформацією журналістів "Радіо Свобода", Микола Сольський дружить з ексочільником ОП Андрієм Богданом.

Раніше ми розповідали про бійку в Раді 16 липня 2021 року. Учасниками сутички стали Вадим Івченко з "Батьківщини" та "слуга" Микола Сольський.