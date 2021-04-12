Меломаны из Верховной Рады: какую технику декларируют нардепы

В Украине завершилась ежегодная кампания по декларированию доходов и имущества представителями власти. Она в очередной раз показала, что украинские власть имущие люди далеко не бедные, и задекларированная ими бытовая электроника и музыкальная техника – тому подтверждение. Сайт "Сегодня" разбирался, что же именно декларируют нардепы.

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Самыми популярными, пожалуй, стали телевизоры. Цены на них могут расти до бесконечности, в зависимости от диагонали. Например, у хорошо известного политика времен президентства Петра Порошенко и экс-нардепа Игоря Кононенко – Panasonic за 528 тыс. грн. Этот телевизор имеет диагональ 85 дюймов, то есть чуть больше двух метров, и весит 115 кг. Модель устаревшая, видео 4К она не поддерживает. В украинских магазинах ее в продаже уже нет.

У нардепа Игоря Шевченко в декларации присутствует телевизор немецкой марки Loewe. Никаких уточнений по этому поводу нет. Но на телевизоры этой марки с большой диагональю цены доходят до полумиллиона гривен.

Бывший депутат Вадим Столар задекларировал сразу несколько аудиосистем: Samsung, Yamaha, Rotel, Fokal, B&W. Вызывает особое уважение B&W – это продукт британской компании Bowers & Wilkins, которая специализируется на акустике высочайшего класса для меломанов.

У нардепа Олеся Довгого сразу 4 акустические системы Bang&Olufsen – датской компании, которая также специализируется на аудиосистемах высшего класса. Комплект из двух колонок Bang&Olufsen может стоить до полумиллиона гривен.

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Впрочем, по-настоящему дорого стоит не акустика, а музыкальные инструменты. Они тоже есть у наших политиков.

Так, мэр Киева Виталий Кличко задекларировал рояль белый Yamaha DC1A за 960 тыс. грн.

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Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко указал в декларации рояль Schimmel, цена на которые исчисляется в миллионах гривен. Купить такой инструмент в Украине не получится. В Москве цена на рояли этой торговой марки доходят до миллиона долларов, на некоторые модели цены можно узнать только по запросу.

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Нардеп Александр Бакумов отметил в декларации кабинетный рояль Gerb.Neindorf. Его коллега Виктор Черный задекларировал целую коллекцию электрогитар Fender (5 штук) и коллекцию из 12 гитар ТМ Gibson. Их стоимость не указана.

Депутат Верховной Рады Владислав Поляк, кажется, единственный из нардепов (не говоря о министрах) упомянул в декларации мобильный телефон Vertu 2015 года, такие раньше считались эталоном телефонной роскоши, потому что собирались вручную, часто – с использованием драгоценных металлов и камней.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций 27 топ-чиновников. Это министры, замы министров, судьи Конституционного и Верховного судов.

Также сообщалось, что народные избранники декларировали собак, котов, коров и породистых лошадей.

Видео: Сегодня

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