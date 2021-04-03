Коты, коровы и породистые жеребцы: что еще декларировали украинские чиновники

Народные избранники решили, что лабрадор и стаффордширский терьер достойны того, чтобы быть внесенными в декларацию о доходах

Facebook Александра Устинова

Украинские чиновники, кроме имений, золотых слитков и элитных часов, декларируют еще и животных – собак, коров и породистых лошадей. Именно их в декларациях за прошлый год указывали депутаты и топ-чиновники.

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В этом году декларации наших чиновников изрядно удивляют. Нет, уже все привыкли к "стандартному пакету": швейцарским часам, драгоценностям, коллекциям огнестрельного оружия или меховых изделий. Впрочем в этом году некоторые депутаты начали декларировать ... животных. Сельскохозяйственых, домашних и даже диких.

Нардеп Александра Устинова в качестве ценного движимого имущества указала "собаку-тапки-погрызяку" и "котика-муркотика". Если проще, то задекларировала лабрадора Коди и кота Жорика. Не поленилась и описать свое имущество. Согласно декларации, Коди – шкодничает, грызет обувь, а еще приносит счастье. А кот Жорик мурлычет колыбельные по вечерам, утром поднимает лучше будильника, а еще дерет коробки.

Видео: Сегодня

Задекларировала собаку и депутат Херсонского горсовета Юлия Еременко. Она владеет стаффордширским терьером Дейманом.

А вот главный бухгалтер агролесничества в Срибненском районе Черниговской области Олег Демченко задекларировал корову по кличке Красава.

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Внефракционный депутат Сергей Рудик указал в своей декларации сельскохозяйственных животных на 220 тысяч гривен. Правда, кого купил – не уточняет. Пользователи соцсетей предполагают, что наверняка кур, уток и свиней, чтобы было настоящее хозяйство.

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Впрочем, больше всего наши чиновники любят лошадей. Нардеп Евгений Геллер владеет двумя жеребцами вестфальской породы.

Но рекордсменом по количеству задекларированных животных стал нардеп Константин Бондарев, у которого двадцать породистых лошадей. Эдакая частная конюшня.

Как уточнили в НАПК, требования декларировать животных нет. Только если они не стоят от нескольких десятков тысяч гривен. В противном случае, это – исключительно инициатива наших чиновников. Как предполагают журналисты, они сделали это, чтобы повыделываться и попасть в рубрику "Сезон декларирования".

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что нардеп Николай Кириченко задекларировал сеялки John Deere, зерноуборочные комбайны Acros, грузовики КамАЗ и 470 земельных участков площадью более 14 млн кв. м .

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