Русский
$ 27,91
33,15
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Меломани з Верховної Ради: яку техніку декларують нардепи

12 квітня, 14:38

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

Одні депутати вказували шестирічні Vertu, інші – 2-метрові телевізори

В Україні завершилася щорічна кампанія з декларування доходів і майна представниками влади. Вона в черговий раз показала, що українські можновладці люди далеко не бідні, і задекларована ними побутова електроніка чи музична техніка – тому підтвердження. Сайт "Сьогодні" розбирався, що ж саме декларують нардепи.

Реклама

Найпопулярнішими, мабуть, стали телевізори. Ціни на них можуть зростати до нескінченності, залежно від діагоналі. Наприклад, у добре відомого політика часів президентства Петра Порошенка і екс-нардепа Ігоря Кононенка - Panasonic за 528 тис. грн. Цей телевізор має діагональ 85 дюймів, тобто трохи більше двох метрів, і важить 115 кг. Модель застаріла, відео 4К вона не підтримує. В українських магазинах її в продажу вже нема.

У нардепа Ігоря Шевченка в декларації присутній телевізор німецької марки Loewe. Ніяких уточнень з цього приводу немає. Але на телевізори цієї марки з великою діагоналлю ціни доходять до півмільйона гривень.

Колишній депутат Вадим Столар задекларував відразу кілька аудіосистем: Samsung, Yamaha, Rotel, Fokal, B&W. Викликає особливу повагу B&W – це продукт британської компанії Bowers&Wilkins, яка спеціалізується на акустиці найвищого класу для меломанів.

У нардепа Олеся Довгого одразу 4 акустичні системи Bang&Olufsen – датської компанії, яка також спеціалізується на аудиосистемах вищого класу. Комплект з двох колонок Bang&Olufsen може коштувати до півмільйона гривень.

Реклама

Читайте також: Своя церква, оригінал Пікассо, племінний кінь і африканський лев: що декларують наші політики і чиновники

Втім, по-справжньому дорого коштує не акустика, а музичні інструменти. Вони теж є у наших політиків.

Так, мер Києва Віталій Кличко задекларував рояль білий Yamaha DC1A за 960 тис. грн.

В тренді
Меломани з Верховної Ради: яку техніку декларують нардепи

П'ятий президент, народний депутат Петро Порошенко вказав у декларації рояль Schimmel, ціна на які обчислюється в мільйонах гривень. Купити такий інструмент в Україні не вийде. У Москві ціна на роялі цієї торгової марки доходять до мільйона доларів, на деякі моделі ціни можна дізнатися тільки за запитом.

Реклама

/ Фото: Pixabay

Нардеп Олександр Бакумов вказав у декларації кабінетний рояль Gerb.Neindorf. Його колега Віктор Чорний задекларував цілу колекцію електрогітар Fender (5 штук) і колекцію з 12 гітар ТМ Gibson. Їх вартість не вказана.

Депутат Верховної Ради Владислав Поляк, здається, єдиний з нардепів (не кажучи про міністрів) згадав у декларації мобільний телефон Vertu 2015 року, такі раніше вважалися еталоном телефонної розкоші, тому що складалися вручну, часто – з використанням дорогоцінних металів і коштовних каменів.

Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції почало перевірку декларацій 27 топ-чиновників. Це міністри, заступники міністрів, судді Конституційного та Верховного судів.

Також повідомлялося, що народні обранці декларували собак, котів, корів і породистих коней.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

нардепи декларація рояль телевізор декларування Петро Порошенко

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиці
Реструктуризація валютних кредитів – долар перетворюється на гривню за добу: подробиціЕкономіка
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизель
Ціни на пальне по регіонах – чому подешевшав бензин та чи подешевшають газ і дизельЕкономіка
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаун
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаунЕкономіка
Держмитслужба України успішно стартувала у 2021 році, виконавши у січні-березні план надходжень на 108%
Держмитслужба України успішно стартувала у 2021 році, виконавши у січні-березні план надходжень на 108%Економіка
Пільговикам хочуть скасувати безплатний проїзд – що не так з монетизацією пільг на транспорт
Пільговикам хочуть скасувати безплатний проїзд – що не так з монетизацією пільг на транспортЕкономіка
Українці підсіли на оливкову олію: звідки її везуть
Українці підсіли на оливкову олію: звідки її везутьЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти