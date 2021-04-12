В Україні завершилася щорічна кампанія з декларування доходів і майна представниками влади. Вона в черговий раз показала, що українські можновладці люди далеко не бідні, і задекларована ними побутова електроніка чи музична техніка – тому підтвердження. Сайт "Сьогодні" розбирався, що ж саме декларують нардепи.

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Найпопулярнішими, мабуть, стали телевізори. Ціни на них можуть зростати до нескінченності, залежно від діагоналі. Наприклад, у добре відомого політика часів президентства Петра Порошенка і екс-нардепа Ігоря Кононенка - Panasonic за 528 тис. грн. Цей телевізор має діагональ 85 дюймів, тобто трохи більше двох метрів, і важить 115 кг. Модель застаріла, відео 4К вона не підтримує. В українських магазинах її в продажу вже нема.

У нардепа Ігоря Шевченка в декларації присутній телевізор німецької марки Loewe. Ніяких уточнень з цього приводу немає. Але на телевізори цієї марки з великою діагоналлю ціни доходять до півмільйона гривень.

Колишній депутат Вадим Столар задекларував відразу кілька аудіосистем: Samsung, Yamaha, Rotel, Fokal, B&W. Викликає особливу повагу B&W – це продукт британської компанії Bowers&Wilkins, яка спеціалізується на акустиці найвищого класу для меломанів.

У нардепа Олеся Довгого одразу 4 акустичні системи Bang&Olufsen – датської компанії, яка також спеціалізується на аудиосистемах вищого класу. Комплект з двох колонок Bang&Olufsen може коштувати до півмільйона гривень.

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Втім, по-справжньому дорого коштує не акустика, а музичні інструменти. Вони теж є у наших політиків.

Так, мер Києва Віталій Кличко задекларував рояль білий Yamaha DC1A за 960 тис. грн.

В тренді Меломани з Верховної Ради: яку техніку декларують нардепи

П'ятий президент, народний депутат Петро Порошенко вказав у декларації рояль Schimmel, ціна на які обчислюється в мільйонах гривень. Купити такий інструмент в Україні не вийде. У Москві ціна на роялі цієї торгової марки доходять до мільйона доларів, на деякі моделі ціни можна дізнатися тільки за запитом.

Реклама / Фото: Pixabay

Нардеп Олександр Бакумов вказав у декларації кабінетний рояль Gerb.Neindorf. Його колега Віктор Чорний задекларував цілу колекцію електрогітар Fender (5 штук) і колекцію з 12 гітар ТМ Gibson. Їх вартість не вказана.

Депутат Верховної Ради Владислав Поляк, здається, єдиний з нардепів (не кажучи про міністрів) згадав у декларації мобільний телефон Vertu 2015 року, такі раніше вважалися еталоном телефонної розкоші, тому що складалися вручну, часто – з використанням дорогоцінних металів і коштовних каменів.

Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції почало перевірку декларацій 27 топ-чиновників. Це міністри, заступники міністрів, судді Конституційного та Верховного судів.

Також повідомлялося, що народні обранці декларували собак, котів, корів і породистих коней.

Відео: Сьогодні

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