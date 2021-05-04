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МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня

4 мая, 14:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Авиакомпания предлагает билеты на Кавказ, в Турцию, Грецию, страны Балтии и на Апеннины

Крупнейшая отечественная авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 4 мая и дальше целую неделю предлагает билеты по сниженным ценам на наиболее популярные направления.

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Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Так, начиная с сегодняшнего дня и до следующего вторника, 11 мая, из Киева можно во сходной цене улететь в Одессу, а также в десяти зарубежных направлениях. Это авиарейсы в:

  • Вильнюс;
  • Милан;
  • Кишинев;
  • Тбилиси;
  • Лондон;
  • Ереван;
  • Ларнака;
  • Стамбул;
  • Лондон Хитроу.

Стоимость билетов за рубеж стартует с 804 грн, а самый дорогой на самый дальний рейс обойдется чуть более 100 долларов в одну сторону.

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Напомним, украинцы решили не отказываются от отдыха за рубежом на долгих майских праздниках. С 1-го по 10 мая хитом продаж в 2021 году стала Турцияс 31% от всех купленных билетов, за ней следует Грузия (8%).

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А во внутреннем туризме топовые позиции по авиаперелетам продолжают удерживать Киев, Одесса и Львов. В среднем украинцы летят туда на 4-5 дней.

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