МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня

Крупнейшая отечественная авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 4 мая и дальше целую неделю предлагает билеты по сниженным ценам на наиболее популярные направления.
Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
Так, начиная с сегодняшнего дня и до следующего вторника, 11 мая, из Киева можно во сходной цене улететь в Одессу, а также в десяти зарубежных направлениях. Это авиарейсы в:
- Вильнюс;
- Милан;
- Кишинев;
- Тбилиси;
- Лондон;
- Ереван;
- Ларнака;
- Стамбул;
- Лондон Хитроу.
Стоимость билетов за рубеж стартует с 804 грн, а самый дорогой на самый дальний рейс обойдется чуть более 100 долларов в одну сторону.
Напомним, украинцы решили не отказываются от отдыха за рубежом на долгих майских праздниках. С 1-го по 10 мая хитом продаж в 2021 году стала Турцияс 31% от всех купленных билетов, за ней следует Грузия (8%).
А во внутреннем туризме топовые позиции по авиаперелетам продолжают удерживать Киев, Одесса и Львов. В среднем украинцы летят туда на 4-5 дней.