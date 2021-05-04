Русский
$ 27,75
33,64
  1. Новини економіки
  2. Економіка

МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні

4 травня, 14:37

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Авіакомпанія пропонує квитки на Кавказ, до Туреччини, Греції, країни Балтії та на Апенніни

Найбільша вітчизняна авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 4 травня і далі цілий тиждень пропонує квитки за зниженими цінами на найбільш популярні напрямки.

Реклама

Про це повідомляється на офіційному сайті авіаперевізника.

Так, починаючи з сьогоднішнього дня і до наступного вівторка, 11 травня, з Києва можна за прийнятну ціну полетіти до Одеси, а також в десяти зарубіжних напрямках. Це авіарейси у:

  • Вільнюс;
  • Мілан;
  • Кишинів;
  • Тбілісі;
  • Лондон;
  • Єреван;
  • Ларнаку;
  • Стамбул;
  • Лондон Хітроу.

Вартість квитків за кордон стартує з 804 грн, а найдорожчий на найдальший рейс обійдеться трохи більш як у 100 доларів в один бік.

В тренді
Біткоїн упав, а Ethereum, Litecoin і NEO – зросли: курс криптовалют 2 травня

Нагадаємо, українці вирішили не відмовляються від відпочинку за кордоном на довгих травневих святах. З 1-го по 10 травня хітом продажів в 2021 році стала Туреччина з 31% від усіх куплених квитків, за нею йде Грузія (8%).

Реклама

А у внутрішньому туризмі топові позиції з авіаперельотів продовжують утримувати Київ, Одеса і Львів. В середньому українці летять туди на 4-5 днів.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Курс валют
Курс валют "пішов на канікули": хто у виграші – гривня чи доларЕкономіка
В Україні за 10 тис. доларів продали вухастий
В Україні за 10 тис. доларів продали вухастий "Запорожець": що в ньому особливогоАвто
Ціни на огірки злетіли вдвічі – чому так і що буде далі
Ціни на огірки злетіли вдвічі – чому так і що буде даліЕкономіка
ДТЕК покращив свій ESG рейтинг
ДТЕК покращив свій ESG рейтингЕкономіка
Academy DTEK передає бібліотекам України 100 книг
Academy DTEK передає бібліотекам України 100 книгЕкономіка
YASNO допомагає клієнтам зменшувати вуглецевий слід
YASNO допомагає клієнтам зменшувати вуглецевий слідЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти