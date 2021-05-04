МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні

Авіакомпанія пропонує квитки на Кавказ, до Туреччини, Греції, країни Балтії та на Апенніни

Найбільша вітчизняна авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 4 травня і далі цілий тиждень пропонує квитки за зниженими цінами на найбільш популярні напрямки.

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Про це повідомляється на офіційному сайті авіаперевізника.

Так, починаючи з сьогоднішнього дня і до наступного вівторка, 11 травня, з Києва можна за прийнятну ціну полетіти до Одеси, а також в десяти зарубіжних напрямках. Це авіарейси у:

Вільнюс;

Мілан;

Кишинів;

Тбілісі;

Лондон;

Єреван;

Ларнаку;

Стамбул;

Лондон Хітроу.

Вартість квитків за кордон стартує з 804 грн, а найдорожчий на найдальший рейс обійдеться трохи більш як у 100 доларів в один бік.

Нагадаємо, українці вирішили не відмовляються від відпочинку за кордоном на довгих травневих святах. З 1-го по 10 травня хітом продажів в 2021 році стала Туреччина з 31% від усіх куплених квитків, за нею йде Грузія (8%).

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А у внутрішньому туризмі топові позиції з авіаперельотів продовжують утримувати Київ, Одеса і Львів. В середньому українці летять туди на 4-5 днів.