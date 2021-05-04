МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні

Найбільша вітчизняна авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 4 травня і далі цілий тиждень пропонує квитки за зниженими цінами на найбільш популярні напрямки.
Про це повідомляється на офіційному сайті авіаперевізника.
Так, починаючи з сьогоднішнього дня і до наступного вівторка, 11 травня, з Києва можна за прийнятну ціну полетіти до Одеси, а також в десяти зарубіжних напрямках. Це авіарейси у:
- Вільнюс;
- Мілан;
- Кишинів;
- Тбілісі;
- Лондон;
- Єреван;
- Ларнаку;
- Стамбул;
- Лондон Хітроу.
Вартість квитків за кордон стартує з 804 грн, а найдорожчий на найдальший рейс обійдеться трохи більш як у 100 доларів в один бік.
Нагадаємо, українці вирішили не відмовляються від відпочинку за кордоном на довгих травневих святах. З 1-го по 10 травня хітом продажів в 2021 році стала Туреччина з 31% від усіх куплених квитків, за нею йде Грузія (8%).
А у внутрішньому туризмі топові позиції з авіаперельотів продовжують утримувати Київ, Одеса і Львів. В середньому українці летять туди на 4-5 днів.