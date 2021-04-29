Міжнародний туризм на "травневих": куди летять українці

Попри пандемію COVID-19 в світі, українці не відмовляються від відпочинку за кордоном на довгі травневі свята. Хітом продажів 2021 року стала Туреччина з 31% від усіх куплених квитків, за нею йде Грузія (8%).

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Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, з посиланням на дані сервісу для пошуку авіаквитків онлайн Aviasales.ua (аналізувалися дані по вильотах з 1 по 10 травня).

Політ в обидві країни економ-класом туди і назад коштує близько 200 доларів. Пробути в Туреччині/Грузії українські громадяни планують у середньому 7 днів.

За ними йде четвірка країн дорожчих і більш віддалених – Чорногорія, Кіпр, Єгипет, ОАЕ. Вони суттєво відстають в популярності: на кожну припадає не більш як 2-3% куплених квитків.

При цьому ціни економ-перельотів в середньому вищі (від 220 доларів у Чорногорію до 420 доларів в Емірати). А часу на поїздки в ці країни в середньому закладається більше – по 8-9 днів.

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У внутрішньому туризмі топові позиції продовжують утримувати Київ (60 доларів), Одеса (73 долари і Львів (123 долари). В середньому українці летять туди на 4-5 днів.

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В Україні на травневі свята і Великдень виник ажіотаж на залізничні квитки. Попит на 30 квітня на 23% перевищив звичайний, тому "Укрзалізниця" вирішила призначити додатковий рейс "Інтерсіті +" №728/727 Київ – Харків – Київ. А після того, як розкупили квитки до Одеси, на Захід і Донбас, за цими напрямками компанія додасть рейси і подумує про причеплення додаткових вагонів.

Нагадаємо, Туреччина звпровадила локдаун до 17 травня, однак українців він не торкнеться – готелі будуть приймати туристів без додаткових обмежень. А от як працюватимуть пам'ятки і які екскурсії будуть доступні – варто уточнити перед поїздкою.

Водночас українці, які зараз перебувають на відпочинку кажуть, що туристи зобов'язані постійно носити маску, також і на вулиці, не кажучи вже про музеї, оскільки перебування без маски загрожує штрафом.

Відео: Сьогодні

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Про те, який карантин чекає українців, читайте в матеріалі: Як святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин.