Международный туризм на "майских": куда летят украинцы

Несмотря на пандемию COVID-19 в мире, украинцы не отказываются от отдыха за рубежом на долгих майские праздниках. Хитом продаж в 2021 году стала Турция с 31% от всех купленных билетов, за ней следует Грузия (8%).

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Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, со ссылкой на данные сервиса для поиска авиабилетов онлайн Aviasales.ua (анализировались данные по вылетам с 1 по 10 мая).

Полет в обе страны эконом-классом туда и обратно стоит около 200 долларов. Пробыть в Турции/Грузии украинские граждане планируют в среднем 7 дней.

За ними следует четверка стран подороже и дальше – Черногория, Кипр, Египет, ОАЭ. Они существенно отстают в популярности: на каждую приходится не более 2-3% купленных билетов.

При этом цены эконом-перелетов в среднем выше (от 220 долларов в Черногорию до 420 долларов в Эмираты). А времени на поездки в эти страны в среднем закладывается больше – по 8-9 дней.

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Во внутреннем туризме топовые позиции продолжают удерживать Киев (60 долларов), Одесса (73 доллара и Львов (123 доллара). В среднем украинцы летят туда на 4-5 дней.

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В Украине на майские праздники и Пасху возник ажиотаж на ж/д билеты. Спрос на 30 апреля на 23% превысил обычный, поэтому "Укрзализныця" решила назначить дополнительный рейс "Интерсити+" №728/727 Киев – Харьков – Киев. А после того, как раскупили билеты в Одессу, на Запад и Донбасс, по этим направлениям компания добавит рейсы и подумывает о прицепке дополнительных вагонов.

Напомним, Турция ввела локдаун до 17 мая, однако украинцев он не коснется – гостиницы будут принимать туристов без дополнительных ограничений. А вот как будут работать памятники и какие экскурсии будут доступны – стоит уточнить перед поездкой.

В то же время украинцы, которые сейчас на отдыхе говорят, что туристы обязаны постоянно носить маску, также и на улице, не говоря уже о музеях, поскольку пребывание без маски грозит штрафом.

Видео: Сегодня

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Как мы писали, локдаун, который введут на днях в Турции, коснется не всех. Часть туристов, которые хотят отдохнуть в этой стране, смогут это сделать.

О том, какой карантин ждет украинцев, читайте в материале: Как праздновать Пасху – введут ли локдаун и в каких городах усилят карантин.