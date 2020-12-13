Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?

Лучшей пенсионной системой мира третий год подряд признана система Нидерландов. Эта страна вновь заняла первую строчку в Глобальном пенсионном индексе, который составляет Mercer CFA Institute.

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Что представляет собой идеальная пенсионная система? Сколько получают пенсионеры в Нидерландах? И готовы ли украинцы перейти на такую систему? Сайт "Сегодня" попытался получить ответы на эти вопросы.

Государственная пенсия: полная сумма – только при стаже 50 лет

Пенсионная система в Голландии включает в себя три вида пенсий, или, как говорят в Украине, три уровня пенсионного обеспечения. Это государственные пенсии, профессиональные и добровольное пенсионное накопление. В принципе, все эти виды пенсий есть и в Украине.

Наибольший интерес для нас, конечно, представляет государственная пенсия. В Нидерландах в 2020 году она составляет 1270,67 евро. Фантастическая сумма, по меркам Украины. На наши деньги это свыше 43 тысяч гривен!

Впрочем, отметим, что 1270 евро в Украине и Нидерландах – это разные деньги. У нас это 4 средних зарплаты, а у них – 70% от минимальной зарплаты.

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Но отличия с украинскими пенсиями – не только в сумме.

Государственная пенсия в Нидерландах фиксированная и составляет в этом году 1270,67 евро. Больше этой суммы не получает никто: ни космонавт на пенсии, ни прокурор, ни бывший депутат. И даже эту сумму получают далеко не все.

Голландцы знают: каждый год их работы – официальной, с которой платятся налоги – это 2% будущей пенсии. Проработал 5 лет – заработал 10% пенсии, 20 лет – 40% пенсии. Чтобы получать полную государственную пенсию, человек должен проработать 50 лет.

Многие ли из украинцев могут похвастаться тем, что проработали 50 лет с официальным трудоустройством? У нас, напомним, для минимальной пенсии по возрасту нужно иметь минимум 27 лет стажа. А если есть 35 лет стажа – пенсия повышается до 40% от средней зарплаты (на сегодня это 2000 грн, с января будет 2400 грн). Каждый "лишний" год добавляет к насчитанной пенсии 1%.

К примеру, в Нидерландах пенсионер со стажем 27 лет будет получать от государства только 343 евро – это около 20% от минимальной зарплаты в стране.

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Как и украинцы, жители Нидерландов получают право на пенсию только по достижении пенсионного возраста. На сегодня он там составляет 66 лет, а к 2024 году будет 67 лет – и для мужчин, и для женщин. Каким будет пенсионный возраст с 2025 года еще неизвестно – соответствующий закон должны принять в ближайшее время, но граждан уже морально готовят к тому, что пенсионный возраст будет повышаться и дальше – пропорционально увеличению средней продолжительности жизни в стране.

В Украине, напомним, недавнее повышение пенсионного возраста до 60 лет вызвало шквал негативных эмоций, который не улегся до сих пор.

Добавим также, что в Нидерландах супружеская пара пенсионеров не может получать две полных государственных пенсии, даже если они проработали по полвека каждый. 1270,67 евро – это максимальная госпенсия для одинокого пенсионера. А чета пенсионеров сможет получать в качестве государственной пенсии на двоих максимум 100% минимальной зарплаты – с лета нынешнего года по 870,03 евро на каждого.

Профессиональная и накопительная пенсия

Многие пожилые граждане Нидерландов чувствуют себя обеспеченными благодаря тому, что кроме государственной получают также профессиональную пенсию и добровольно накопленную.

В Украине профессиональную пенсию сегодня получают только те, кто работал в особо вредных или особо тяжелых условиях и имеют право на более ранний выход на пенсию (горные и подземные работы, химические и металлургические предприятия и др.). При том такую пенсию платят вместо государственной, а не в дополнение к ней. Парламент готовится рассматривать новый законопроект о профессиональной пенсии, однако он предполагает дополнительную налоговую нагрузку на работодателей, что в период кризиса вызывает много критики. А потому неизвестно, будет ли принят этот законопроект.

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В Голландии профессиональная пенсия – это дополнение к государственной пенсии. Около 90% работодателей предлагают своим сотрудникам разные схемы профессионального пенсионного обеспечения. Около 75% жителей страны имеют счета в системе профессионального пенсионного страхования. А для ряда профессий такие пенсии обязательны – например, для педагогов, медиков или чиновников.

Третий тип пенсионного накопления в Нидерландах – т. наз. частные пенсии. Это добровольные взносы в частный пенсионный фонд. Такие пенсионные программы популярны среди самозанятых людей, но многие просто пытаются накопить с помощью частных пенсионных фондов на прибавку к пенсии.

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Сколько пенсионных взносов платят голландцы

Деньги на государственные пенсии удерживаются с зарплат и поступают в солидарную пенсионную систему – такую же, которая действует и в Украине. То есть средства, собранные в виде пенсионного налога с работающих людей, тут же выплачиваются пенсионерам. Деньги, отчисляемые на рабочие пенсии, поступают на пенсионный счет работника.

Что касается размера пенсионных взносов, прежде всего, отметим, что в Голландии существует своего рода прожиточный минимум, с которого налоги не удерживаются. В 2020 году это чуть больше 14 тыс. евро в год, или около 1,2 евро в месяц. С остальной суммы удерживается порядка 27% пенсионных сборов у тех, кто претендует и на государственную, и на профессиональную пенсию.

При этом в Голландии пенсионные сборы платятся фактически с зарплаты работника, а не сверх этой суммы, как у нас. Там работнику обычно озвучивают зарплату брутто – то есть сумму до вычета налогов. Несмотря на то, что часть пенсионных взносов платит работодатель, эта часть все равно отминусовывается от зарплаты брутто. У нас же принято сообщать работнику зарплату нетто – то есть ту, которую он будет получать на руки уже после вычета налогов. В итоге мало кто из наемных работников в Украине представляет, сколько налогов и куда он платит.

Таким образом, в Нидерландах из зарплаты брутто 3000 евро в месяц (это выше средней) около 500 евро уйдет на пенсионные взносы. Еще около 150 евро (более 10% расчетной базы) будет удержано как налог с зарплаты. В итоге на руки работник получит уже не 3000, а около 2350 евро.

Перенося "их" систему расчета в украинские реалии, представим, что человеку, получающему зарплату в 15 тыс. грн., пришлось бы ежемесячно отдавать в виде пенсионных взносов порядка 2,5 тыс. грн, да еще и платить налог с зарплаты (с доходов) 750 грн. То есть вместо 15 тыс. человек мог бы распоряжаться только 11,75 тыс. грн.

Как в Украине хотят внедрить накопительную пенсионную систему и почему это может не сработать, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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