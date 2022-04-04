Контрсанкции агрессора: в России придумали неожиданное наказание для бизнеса

Для международного бизнеса, остающегося в России, может увеличиться угроза

Международному бизнесу нужно бежать из РФ / Фото: Getty Images, РИА Новости, Коллаж: Сегодня

РФ придумала новый способ мести Западу за внедренные санкции. Правительственная комиссия поддержала законопроект об уголовной ответственности за их исполнение.

Как сообщает ТАСС, инициаторами нововведений стали представители путинской партии "Единая Россия".

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В России хотят ввести строжайшую уголовную ответственность для руководителей компаний, которые отказываются работать с подсанкционными банками и предприятиями, потому что боятся и сами подпасть под санкции.

До 10 лет за санкции

Соблюдение международного права в стране-агрессоре считают изменой. Сначала говорилось о штрафах до 500 тыс. рублей или заключении до 3 лет и штрафах до 200 тыс. рублей за призывы вводить санкции.

Сейчас говорится о сроке – до 10 лет за решеткой и штрафы до 1 млн рублей. Поправку должны внести в статью Уголовного кодекса о "злоупотреблении полномочиями", поскольку руководителей компаний подозревают в действиях "в целях извлечения выгоды для себя или нанесения ущерба другим".

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Соответствующий законопроект поддержал Верховный суд России и профильный правительственный комитет. Следовательно, закон еще должны проголосовать в Думе.

Аргумент для бизнеса

Отметим, что в 2022 году, после полномасштабного вторжения в Украину, Россия стала лидером в мире по количеству наложенных санкций. До этого первое место долгое время занимал Иран. Западные страны вводят ограничения как в отношении компаний и их активов, так и против отдельных лиц, в частности депутатов и олигархов.

Нардеп Ярослав Железняк убежден, что таким образом оккупанты только помогают Украине. Ведь сейчас у оставшихся в России международных компаний будет два варианта – нарушить санкции или получить 10 лет тюремного срока.

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"Правда же, это аргумент, чтобы выйти из рынка РФ?", – отметил Железняк.

Санкции против России

Страны Евросоюза наложили рекордное количество ограничений на Россию, которая продолжает вести войну против Украины. Главный козырь все еще в Европе и 6 апреля она попытается его разыграть – послы участниц ЕС соберутся для обсуждения возможного эмбарго на российскую нефть и газ.

Кораблям из РФ тоже хотят запретить пользоваться европейскими портами. Могут наложить очередные индивидуальные ограничения на олигархов из России.

Международные эксперты убеждены, что запрет на импорт российских энергоносителей – единственное, что удерживает экономику агрессора на плаву. Если европейцы откажутся от нефти и газа из страны-бензоколонки, ее ожидает скорый крах.

Раньше мы рассказывали, что российские олигархи в панике пытаются скрыть свое состояние в оффшорах. В то же время Великобритания решительно настроена против военной машины РФ