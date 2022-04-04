Контрсанкції агресора: у Росії придумали неочікуване покарання для бізнесу

РФ придумала новий спосіб помсти Заходу за впроваджені санкції. Урядова комісія підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за їх виконання.
Як повідомляє ТАСС, ініціаторами нововведень стали представники путінської партії "Єдина Росія".
У Росії хочуть запровадити якнайсуворішу кримінальну відповідальність для керівників компаній, які відмовляються працювати з підсанкційними банками та підприємствами, бо бояться й самі підпасти під санкції.
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До 10 років за санкції
Дотримання міжнародного права в країні-агресорці вважають "зрадою". Спершу мовилось про штрафи до 500 тис. рублів або ув’язнення до 3 років та штрафи до 200 тис. рублів за заклики вводити санкції.
Зараз мовиться про термін – до 10 років за ґратами і штрафи до 1 млн рублів. Поправку мають внести до статті Кримінального кодексу про "зловживання повноваженнями", оскільки керівників компаній підозрюють у діях "з метою отримання вигоди для себе або завдання збитків іншим".
Відповідний законопроєкт підтримав Верховний суд Росії та профільний урядовий комітет. Відтак, закон ще мають проголосувати в Думі.
Аргумент для бізнесу
Зазначимо, що в 2022 році, після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія стала лідером у світі за кількістю накладених санкцій. До цього перше місце довгий час обіймав Іран. Західні країни запроваджують обмеження як щодо компаній і їхніх активів, так і щодо окремих осіб, зокрема депутатів та олігархів.
Нардеп Ярослав Железняк переконаний, що у такий спосіб окупанти лише допомагають Україні. Адже зараз у міжнародних компаній, що залишились в Росії, буде два варіанти – порушити санкції або отримати 10 років тюремного терміну.
"Правда ж, це аргумент, щоб вийти з ринку РФ?", – зазначив Железняк.
Санкції проти Росії
Країни Євросоюзу наклали рекордну кількість обмежень на Росію, яка продовжує вести війну проти України. Головний козир все ще у Європи й 6 квітня вона спробує його розіграти – посли учасниць ЄС зберуться для обговорення можливого ембарго на російську нафту й газ.
Кораблям із РФ також хочуть заборонити користуватися європейськими портами. Можуть накласти й чергові індивідуальні обмеження на олігархів з Росії.
Міжнародні експерти переконані, що заборона імпорту російських енергоносіїв – єдине, що втримує економіку агресора на плаву. Якщо європейці відмовляться від нафти та газу з країни-бензоколонки, її чекає швидкий крах.
Раніше ми розповідали, що російські олігархи в паніці намагаються приховати свої статки в офшорах. Водночас Велика Британія рішуче налаштована проти військової машини РФ.