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Когда Рада примет госбюджет-2022? Разумков озвучил сроки

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги"
4 октября, 13:11
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Спикер Верховной Рады назвал госбюджет основным финансовым документом, по которому страна будет жить в 2022 году
Разумков ожидает, что закон о госбюджете примут до 20 октября 2021 года
Разумков ожидает, что закон о госбюджете примут до 20 октября 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Закон о государственном бюджете на 2022 год Верховная Рада должна принять до 20 октября 2022 года в первом чтении.

Как заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета, бюджетный комитет должен проработать предложения к документу.

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"Бюджетный комитет работает. До 15 октября они должны рассмотреть предложения для того, чтобы до 20 октября необходимо будет принять в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", – сказал Разумков.

Верховная Рада Украины должна окончательно принять закон о государственном бюджете до 1 декабря.

Ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что были выявлены дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2022 год, всего на 32,7 млрд грн.

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Увеличить доходы в проект государственного бюджета он предложил за счет таких поступлений:

  • налога на прибыль предприятий – 19,2 млрд грн;
  • акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах – 11,3 млрд грн;
  • рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа – 1,2 млрд грн;
  • собственных поступлений бюджетных учреждений – 1 млрд грн.

Ключевые приоритеты госбюджета-2022:

  • обеспечение качественного уровня медицины и образования;
  • создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;
  • поддержка ветеранов;
  • усиление обороноспособности и безопасности государства;
  • развитие инфраструктуры;
  • цифровизация.

Напомним, Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который 21 сентября представил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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