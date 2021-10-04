Когда Рада примет госбюджет-2022? Разумков озвучил сроки

Спикер Верховной Рады назвал госбюджет основным финансовым документом, по которому страна будет жить в 2022 году

Разумков ожидает, что закон о госбюджете примут до 20 октября 2021 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Закон о государственном бюджете на 2022 год Верховная Рада должна принять до 20 октября 2022 года в первом чтении.

Как заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время согласительного совета, бюджетный комитет должен проработать предложения к документу.

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"Бюджетный комитет работает. До 15 октября они должны рассмотреть предложения для того, чтобы до 20 октября необходимо будет принять в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год", – сказал Разумков.

Верховная Рада Украины должна окончательно принять закон о государственном бюджете до 1 декабря.

Ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что были выявлены дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2022 год, всего на 32,7 млрд грн.

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Увеличить доходы в проект государственного бюджета он предложил за счет таких поступлений:

налога на прибыль предприятий – 19,2 млрд грн;

акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах – 11,3 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа – 1,2 млрд грн;

собственных поступлений бюджетных учреждений – 1 млрд грн.

Ключевые приоритеты госбюджета-2022:

обеспечение качественного уровня медицины и образования;

создание инклюзивной образовательной среды и безбарьерного пространства;

поддержка ветеранов;

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие инфраструктуры;

цифровизация.

Напомним, Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022, который 21 сентября представил министр финансов Украины Сергей Марченко.