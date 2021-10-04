Коли Рада прийме держбюджет-2022? Разумков озвучив терміни

Спікер Верховної Ради назвав держбюджет основним фінансовим документом, за яким країна житиме в 2022 році

Разумков очікує, що закон про держбюджет ухвалять до 20 жовтня 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Закон про державний бюджет на 2022 рік Верховна Рада повинна ухвалити до 20 жовтня 2022 року в першому читанні.

Як заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, бюджетний комітет має пропрацювати пропозиції до документу.

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"Бюджетний комітет працює. До 15 жовтня вони мають розглянути пропозиції для того, щоб до 20 жовтня необхідно буде ухвалити в першому читанні проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік" , – сказав Разумков.

Верховна Рада України має остаточно ухвалити закон про державний бюджет до 1 грудня.

Раніше голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що були виявлені додаткові резерви доходів, не враховані в проекті державного бюджету на 2022 рік, загалом на 32,7 млрд грн.

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Збільшити доходи в проєкт державного бюджету він запропонував за рахунок таких надходжень:

податку на прибуток підприємств – 19,2 млрд грн;

акцизного податку з ввезених на митну територію України тютюну і тютюнових виробів, рідин, використовуваних в електронних сигаретах – 11,3 млрд грн;

рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу – 1,2 млрд грн;

власних надходжень бюджетних установ – 1 млрд грн.

Ключові пріоритети держбюджету-2022:

забезпечення якісного рівня медицини і освіти;

створення інклюзивної освітньої середовища і безбар'єрного простору;

підтримка ветеранів;

посилення обороноздатності і безпеки держави;

розвиток інфраструктури;

цифровизация.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла до розгляду проєкт держбюджету-2022, який 21 вересня представив міністр фінансів України Сергій Марченко.