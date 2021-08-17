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Китай решил запустить солнечную электростанцию в космос

17 августа, 18:44
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Ученые собираются запустить в космос орбитальную СЭС, которая будет передавать электричество на Землю. Проект планируют реализовать к 2049 году.
Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию
Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию / Фото: Pixabay

Китай хочет построить на орбите Земли первую космическую солнечную электростанцию на 1 ГВт. Проект предусматривает строительство на орбите больших солнечных панелей, которые будут находиться на расстоянии 36 тыс. км от Земли. Лучи от солнца попадающие на солнечные панели будут превращаться в экологически чистую электроэнергию и передаваться на планету в виде микроволнового излучения.

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На планете энергию будет принимать наземная станция, строительство которой планируется закончить к концу текущего года. Преимущество этой станции в том, что потери в атмосфере составят всего 2%, сообщает SCMP.

Об этом проекте стало известно три года назад. По экономическим и экологическим причинам вскоре его заморозили, но два месяца назад строительство возобновилось. Власти дали добро на реализацию идеи в рамках цели на нейтральный углеродный след в Китае к 2060 году.

Как будут доставлять элементы будущей солнечной электростанции на орбиту

С помощью ракет серии "Чанчжэн-9" Пекин планирует доставить на орбиту элементы будущей солнечной электростанции. Усовершенствованная версия ракеты сможет выводить на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а на отлетную к Луне траекторию – от 50 до 53 тонн.

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Ракета серии "Чанчжэн-9" (Long March) / Twitter@LiuyiYiliu

Летать придется много, так как общая площадь солнечной электростанции должна составить 1 кв. км. Для ее сооружения потребуется более ста запусков, в ходе которых на орбиту доставят около 10 тыс. тонн конструкций. Проект планируют реализовать к 2049 году.

Конструкторы космической техники Лун и Ци Фажэнь отметили, что постройка станции будет сопряжена с рядом сложностей. Перед учеными будут стоять задачи сделать станцию экономически оправданной, снизить цену постройки, решить вопросы эффективности и безопасности передачи энергии на Землю.

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