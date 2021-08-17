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Китай вирішив запустити сонячну електростанцію в космос

17 серпня, 18:44
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Вчені збираються запустити в космос орбітальну СЕС, яка буде передавати електрику на Землю. Проект планують реалізувати до 2049 року.
Китай вирішив побудувати в космосі сонячну електростанцію
Китай вирішив побудувати в космосі сонячну електростанцію / Фото: Pixabay

Китай хоче побудувати на орбіті Землі першу космічну сонячну електростанцію на 1 ГВт. Проект передбачає будівництво на орбіті великих сонячних панелей, які будуть перебувати на відстані 36 тис. км від Землі. Промені від сонця потрапляючи на сонячні панелі будуть перетворюватися в екологічно чисту електроенергію і передаватися на планету у вигляді мікрохвильового випромінювання.

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На планеті енергію буде приймати наземна станція, будівництво якої планується закінчити до кінця поточного року. Перевага цієї станції в тому, що втрати в атмосфері складуть всього 2%, повідомляє SCMP.

Про цей проект стало відомо три роки тому. За економічними та екологічними причинами його заморозили, але два місяці тому будівництво відновилося. Влада дала дозвіл на реалізацію ідеї в рамках мети на нейтральний вуглецевий слід в Китаї до 2060 року.

Як будуть доставляти елементи майбутньої сонячної електростанції на орбіту

За допомогою ракет серії "Чанчжен-9" Пекін планує доставити на орбіту елементи майбутньої сонячної електростанції. Удосконалена версія ракети зможе виводити на навколоземну орбіту до 150 тонн корисного навантаження, а на відлітну до Місяця траєкторію – від 50 до 53 тонн.

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Ракета серії "Чанчжен-9" (Long March) / Twitter @ LiuyiYiliu

Літати доведеться багато, так як загальна площа сонячної електростанції повинна скласти 1 кв. км. Для її спорудження потрібно більше ста запусків, в ході яких на орбіту доставлять близько 10 тис. тонн конструкцій. Проект планують реалізувати до 2049 році.

Конструктори космічної техніки Лун і Ци Фажень відзначили, що споруда станції буде пов'язана з низкою складнощів. Перед вченими стоятимуть завдання зробити станцію економічно виправданою, знизити вартість будівництва, вирішити питання ефективності та безпеки передачі енергії на Землю.

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