Как бороться с коррупцией в Украине? Ответили в SCM

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко назвала главные проблемы экономики Украины

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Создание конкурентного рынка позволит победить коррупцию.

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Об этом заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

"Все, что можно отдать в конкурентный рынок, нужно отдавать в конкурентный рынок. Люди, когда хотят получить лучшую цену за лучшее качество, идут на большой рынок", – сказала она.

Также, по ее словам, важна диджитализация.

"Третье – образование. Мы, как большой бизнес, вкладываем огромные ресурсы в образование, мы только увеличиваем объем так называемых инвестиций, потому что только с ростом образования мы получаем шанс, что в Украине в какой-то момент не станет коррупции. Коррупция очень часто возникает там, где человек или маленький бизнес не может постоять за себя", - добавила Емченко.

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Четвертое – свободные медиа.

"Чтобы Украина победила коррупцию нужно, чтобы было много сильных и независимых СМИ", - сказала она.

Также Еммченко отметила, что отсутствие работающей судебной системы – главный фактор, почему уходят внешние инвестиции.

"И здесь коррупция и судебная система – как "сиамские близнецы", которые в паре создают гремучую смесь для экономики и социальной сферы", – добавила она.

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Ранее Емченко заявила, что Украина в 2020 потеряла почти миллиард инвестиций.