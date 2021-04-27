Инвесторы в зеленую энергетику рискуют в Украине из-за давления государства, – Bloomberg

В Украине очень высокий уровень риска для инвестирования в сектор возобновляемой энергетики из-за того, что власть постоянно пытается изменить механизмы финансирования отрасли и инициирует различные инструменты фискального давления на инвесторов, в том числе акцизный сбор. Об этом заявила аналитик по ветроэнергетике Bloomberg NEF Изабель Эдвардс, сообщает "Главком".

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"Индекс риска инвестиций для Украины в четвертом квартале 2020 был на уровне 15 – при градации от нуля до ста. По нормативам, ноль – это достаточно высокий риск, а 100 – достаточно низкий. Также учитывается стоимость капитала в целом", – сказала Изабель Эдвардс.

По ее словам, высокий уровень риска также связан с тем, что Украина хочет дальше переходить к аукционной системы поддержки ВИЭ, чтобы достичь низких цен на эту энергетику.

"Когда мы разрабатываем определенные механизмы поддержки для девелоперов, необходимо давать высокий уровень поддержки для того, чтобы привлечь инвесторов для рынка. Особенно, если они считают это рискованным рынком и стоимость капитала довольно высока", – сказала Изабель Эдвардс.

По ее мнению, в условиях кризиса в отрасли будет довольно сложно убедить инвесторов, заимодавцев, что с высокой стоимостью капиталов могут как-то уменьшиться риски, которые инвесторы видят в Украине.

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Эдвардс сообщила, что зеленые аукционы могут и не снизить цены на зеленую энергетику из-за дополнительной стоимости на финансирование капитала. Так, на рынках стран – участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также значительно ниже стоимость капитала.

"Там рисков значительно меньше, там гораздо более благоприятные условия для инвестирования", – сказала она.

Аналитик также сказала, что одним из крупных заимодавцев в сектор зеленой энергетики Украины является ЕБРР, и он пытался снизить риски для инвесторов, однако из-за политических изменений в поддержке отрасли этого не удалось сделать.

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"Банки и финансовые институты дали основной путь для инвесторов в данный рынок, пытались уменьшить общие риски. Но из-за того, что "зеленые" тарифы реструктуризируются, это означает, что страна может потерять основных инвесторов для украинского рынка", – подчеркнула Эдвардс.

Как сообщалось, по данным СМИ, правительство хочет ввести акцизный налог на продажу зеленой электроэнергии и сейчас предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%.

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Как отметила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, инициатива Кабинета министров Украины по введению акцизного сбора на продажу зеленой энергии является недопустимой в условиях отсутствия сдвигов в вопросе выплаты долгов иностранным инвесторам в возобновляемую энергетику. Она считает, что нужно сначала выполнить финансовые обязательства перед инвесторами, чтобы не потерять внешние инвестиции, которые очень нужны Украине.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован в первий раз с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям зеленой энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

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