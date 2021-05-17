Як боротися з корупцією в Україні? Відповіли в SCM

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Створення конкурентного ринку дозволить перемогти корупцію.
Про це заявила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.
"Все, що можна віддати в конкурентний ринок, потрібно віддавати в конкурентний ринок. Люди, коли хочуть отримати кращу ціну за кращу якість, йдуть на великий ринок ", – сказала вона.
Також, за її словами, важлива діджіталізація.
"Третє – освіта. Ми, як великий бізнес, вкладаємо величезні ресурси в освіту, ми тільки збільшуємо обсяг так званих інвестицій, тому що тільки з ростом освіти ми отримуємо шанс, що в Україні в якийсь момент не стане корупції. Корупція дуже часто виникає там, де людина або маленький бізнес не може постояти за себе", – додала Ємченко.
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Четверте – вільні медіа.
"Щоб Україна перемогла корупцію потрібно, щоб було багато сильних і незалежних ЗМІ", – сказала вона.
Також Еммченко зазначила, що відсутність працюючої судової системи – головний фактор, чому йдуть зовнішні інвестиції.
"І тут корупція і судова система – як" сіамські близнюки ", які в парі створюють гримучу суміш для економіки і соціальної сфери", – додала вона.
Раніше Ємченко заявила, що Україна в 2020 втратила майже мільярд інвестицій .