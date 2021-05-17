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Як боротися з корупцією в Україні? Відповіли в SCM

17 травня, 19:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко назвала головні проблеми економіки України

Архівне фото

Архівне фото

Створення конкурентного ринку дозволить перемогти корупцію.

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Про це заявила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.

"Все, що можна віддати в конкурентний ринок, потрібно віддавати в конкурентний ринок. Люди, коли хочуть отримати кращу ціну за кращу якість, йдуть на великий ринок ", – сказала вона.

Також, за її словами, важлива діджіталізація.

"Третє – освіта. Ми, як великий бізнес, вкладаємо величезні ресурси в освіту, ми тільки збільшуємо обсяг так званих інвестицій, тому що тільки з ростом освіти ми отримуємо шанс, що в Україні в якийсь момент не стане корупції. Корупція дуже часто виникає там, де людина або маленький бізнес не може постояти за себе", – додала Ємченко.

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Четверте – вільні медіа.

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"Щоб Україна перемогла корупцію потрібно, щоб було багато сильних і незалежних ЗМІ", – сказала вона.

Також Еммченко зазначила, що відсутність працюючої судової системи – головний фактор, чому йдуть зовнішні інвестиції.

"І тут корупція і судова система – як" сіамські близнюки ", які в парі створюють гримучу суміш для економіки і соціальної сфери", – додала вона.

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Раніше Ємченко заявила, що Україна в 2020 втратила майже мільярд інвестицій .

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