Кабмин дал добро на повышение пенсий в 2021 году: кто получит больше

С 2021 года ежегодное повышение пенсий будет 1 марта, несмотря на то, что в 2020 году индексация пенсий была перенесена на 1 мая. Соответствующий законопроект утвердил Кабинет министров, сообщил присутствующий на заседании нардеп Алексей Гончаренко.

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"С 2021 года 1 марта станет постоянной датой индексации пенсий. На реализацию законопроекта нужно 4,5 млрд грн, отметил Минфин", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что, согласно этому документу, пенсионные выплаты в 2021 году также повысят для отдельных категорий:

ежемесячная компенсационная выплата до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;

ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы.

Позже эту информацию подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Законопроект после утверждения Кабинетом министров должна принять Верховная Рада.

Напомним, после повышения с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен многие украинские пенсионеры надеялись, что их пенсии также увеличат. Однако тех, кто уже получил больше или получит до конца месяца, оказалось всего 1,6 млн, или 14% от общего количества пенсионеров.

Ближайшее повышение пенсий должно произойти 1 декабря: на эту дату намечено третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров. По оценкам экспертов Минсоцполитики, после повышения соцстандартов пенсии с 1 декабря станут выше примерно у 3 млн человек, или у 30% пенсионеров.

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