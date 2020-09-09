Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидности

1 декабря в Украине состоится уже третье в этом году повышение соцстандартов – увеличение прожиточного минимума для всех категорий населения, от младенцев до пенсионеров. Минимальная пенсия для нетрудоспособных тоже увеличится и составит 1769 грн (+57 грн). К нетрудоспособным также относятся люди с инвалидностью, они могут быть как пенсионного возраста, так и моложе. Сколько именно будут платить по инвалидности, разбирался сайт "Сегодня".

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В Минсоцполитики нам разъяснили, что, согласно украинскому законодательству, пенсии по инвалидности назначаются пожизненно или на весь период инвалидности, установленный медико-социальной экспертной комиссией. Право на бессрочное получение пенсии по инвалидности имеют лица, достигшие пенсионного возраста.

Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту, с инвалидностью II группы – 90%, III группы – 50%. Размер пенсии исчисляется, исходя из того, какую пенсию заработал бы инвалид, если бы он остался трудоспособным до пенсионного возраста.

Но для получения 50-100% трудовой пенсии лицо с инвалидностью должно заработать определенный страховой стаж. Он меньше, чем для трудоспособных и, в зависимости от возраста человека, оказавшегося инвалидом, варьируется от одного года до 14 лет. Например, лицу с инвалидностью I группы моложе 25 лет (исключая инвалидов с детства) надо иметь хотя бы один год для получения пенсии, а 54-59-летнему – не менее 10 лет. Для второй и третьей групп инвалидности страховой стаж должен быть один год для 23-летних и моложе, два года для 24-26-летних, три года для 27-28-летних и так далее, до 14 лет для 56-59-летних.

Лица, которым группа инвалидности установлена после достижения пенсионного возраста, могут оформить пенсию по инвалидности только при наличии 15 лет страхового стажа. Если такого стажа нет, может быть назначена социальная помощь. Ее назначает управление труда и соцзащиты населения по месту жительства.

"Большинство лиц с инвалидностью, так как они относились к нетрудоспособной категории населения, или вообще не имеют трудового стажа, или его имеют меньше, чем необходимо для назначения пенсии – в таком случае назначается государственная социальная помощь, которая равна 100% прожиточного минимума, на сегодня – 1712 грн", – разъяснил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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То есть после повышения с 1 декабря соцстандартов, все группы лиц с инвалидностью также могут рассчитывать на повышение минимальной пенсии или социальной помощи.

Ранее сообщалось, кто выиграет больше других от повышения пенсий в Украине.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит".

Тем, кому до пенсии пока далеко, но они уже задумываются о безбедной старости, самое время начинать копить на пенсию самому. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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