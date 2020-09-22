Гривну лихорадит: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара и ценами дальше (видео)

Гривну лихорадит. Доллар дорожает – его стоимость уже больше 28 гривен. Прежде всего, говорят эксперты, вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов. А еще подорожают топливо и бытовая техника. Насколько ощутимым будет это подорожание и будет ли оно резким?

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И доллар, и евро постепенно растут. Украинцы, которых опросили новости "Сегодня", внимательно следят за ситуацией на валютном рынке, но ни покупать, ни сдавать иностранные купюры пока не спешат. А свои сбережения привыкли хранить в разной валюте:

"Храню в долларах, евро и швейцарских франках еще. Потому что они более надежны. Они никуда не подскочат. И они-то гарант понадежнее, чем доллары или евро".

"В наше время нужно сохранять валюту и в долларах, и в евро. И в национальной валюте. Так будет лучше. Потому что сейчас все так нестабильно".

Экономист Василий Фурман такую нестабильность объясняет сезонностью:

"Потому что осенью происходит пик деловой активности обычно. А еще осенью мы закупаем очень много энергоресурсов".

Экономист Сергей Фурса уверен, что курс доллара продолжит расти:

"Сейчас сотрудничество с МВФ заморожено, а так же заморожено сотрудничество с Всемирным банком и с ЕС. Это все создает негативные ожидания для бизнеса".

В бюджете на этот год заложен курс по 29,5 гривен за доллар. Но эксперты не советуют опираться во время планирования личного бюджета на этот показатель. И тем более, не стоит думать, что мы закончим 2020 год с таким курсом. Этот показатель бюджета остается абсолютно техническим.

"Как мы закончим этот год, сказать трудно. Так как скорость движения зависит от многих факторов. И они не лежат в Украине, а на глобальных рынках. Мы можем сказать только направление: направление будет на то, что гривна будет ослабляться", – отмечает экономист Сергей Фурса.

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А что за долларом резко подскочат цены – пока таких предпосылок нет, говорят эксперты. Стоимость товаров и услуг будет расти. Но умеренно.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, каким будет курс доллара в 2021 году. При этом он напомнил, что в 2020 году бюджетный показатель курса доллара пришлось снижать.

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