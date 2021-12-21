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Гривня крепчает? Что будет с долларом в ближайшее время — курс НБУ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 17:45
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 22 декабря
НБУ рассчитал новый курс валют
НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 22 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

    21.1222.12Смена
    1 доллар США27,28 грн 27,25 грн -0,03
    1 евро30,77 грн 30,78 грн +0,01

    По сравнению с курсом НБУ на вторник, 21 декабря, доллар подешевеет на 3 копейки, а евро подорожает на 1 копейку.

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    "Новогодний" сюрприз и валюта по 28 грн

    Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак предполагает, что средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в пределах 27-27,4 грн, а наличный евро будет стоить 30,4-30,7 грн.

    В то же время руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин рассказал "Сегодня", что появление энергоимпортеров на валютном рынке на последней полноценной рабочей неделе года очень вероятно. Она может вызвать резкий спрос на валюту и подтолкнуть курс к 28 грн/доллар.

    "Неделя предпраздничная, компании выплачивают зарплаты, премии перед Новым годом, поэтому в начале недели могут наполнить рынок валютой", — говорит Андрей Шевчишин.

    Он считает, что им будут противостоять бюджетные подрядчики, экспортеры с возмещенным НДС, которые традиционно перед праздниками получают выплаты. Также покупателями останутся энергоимпортеры и нерезиденты.

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    "Если их запросы не будут поддерживаться валютными интервенциями Нацбанка, то курс, преодолев 27,5 грн за доллар, может направиться на более высокие ценовые уровни, вплоть до 28 грн и выше", – отмечает Андрей Шевчишин.

    Поэтому наличный доллар может не только приблизиться к курсу 28 грн/доллар, но и преодолеть его.

    Ранее мы вместе с экспертом рассказывали, может ли доллар возрасти до 40 гривен в 2022 году.

    А также давали прогнозы, какой будет валюта к Новому году.

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