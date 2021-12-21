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Гривня міцнішає? Що буде з доларом найближчим часом — курс НБУ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 17:45
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 22 грудня
НБУ розрахував новий курс валют
НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 22 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

    21.1222.12Зміна
    1 доллар США27,28 грн27,25 грн-0,03
    1 евро30,77 грн30,78 грн+0,01

    Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 21 грудня, долар подешевшає на 3 копійки, а євро подорожчає на 1 копійку.

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    "Новорічний" сюрприз і валюта по 28 грн

    Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак припускає, що середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в межах 27-27,4 грн, а готівковий євро коштуватиме 30,4-30,7 грн.

    Водночас керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин розповів "Сьогодні", що поява енергоімпортерів на валютному ринку на останньому повноцінному робочому тижні року дуже ймовірна. Вона може спричинити різкий попит на валюту та підштовхнути курс до 28 грн/долар.

    "Тиждень передсвятковий, компанії виплачують зарплати, премії перед Новим роком, тому на початку тижня можуть наповнити ринок валютою", – каже Андрій Шевчишин.

    Він вважає, що їм протистоятимуть бюджетні підрядники, експортери з відшкодованим ПДВ, які традиційно перед святами одержують виплати. Також покупцями залишаться енергоімпортери та нерезиденти.

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    "Якщо їхні запити не підтримуватиме валютними інтервенціями Нацбанк, то курс, подолавши 27,5 грн за долар, може спрямуватися на вищі цінові рівні, аж до 28 грн і вище", – зазначає Андрій Шевчишин.

    Через це готівковий долар може не лише наблизитись до курсу 28 грн/долар, а й подолати його.

    Раніше ми разом з експертом розповідали, чи може долар зрости до 40 гривень у 2022 році.

    А також давали прогнози, якою буде валюта до Нового року.

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