Кризис и "цифра" уже меняют мир. Какая власть нужна Украине – рассказывает инвестор Григорий Зайд

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Государство и власть – одна из основ человеческого общества. Его деятельность так или иначе влияет на все – от устройства жизни отдельного человека до экономической позиции страны в мире. Сейчас госуправление по всему миру меняет свой вектор. Для этого есть несколько объективных причин:

коронавирус и коронакризис;

наступление цифровой эры;

ускорение глобальной экономики.

Как именно на форму и работу государств влияет эпоха, в которой мы живем? И как теперь власти успевать за экономикой?

Эту тему и связанные с ней вопросы обсудили экономический обозреватель телеканала "Украина 24" Стас Юрасов и инвестор и эксперт из Израиля Григорий Зайд.

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Ранее мы также выяснили, чего не хватает Украине для экономического прорыва. Читайте об этом на сайте "Сегодня" – "Украина будущего. На 5 главных вопросов о пути к успеху отвечает инвестор Григорий Зайд".

Власть возникает одновременно с человеком. Зачем она нужна?

С чего началось госуправление и почему оно так важно для общества?

- Власть вообще присуща homo sapiens как виду. Мы – стайные животные, и формируем власть точно так же, как наши дальние родственники, человекообразные обезьяны. Соответственно, власть возникает одновременно с человеком.

Когда-то нашим первобытным предкам нужно было сообща решать проблемы, которые они не могли решить индивидуально или небольшими группами. Будь это переход племени с одного места на другое, или защита от соседних племен, или охота – в любом случае были необходимы совместные действия. А когда необходимы совместные действия, ими необходимо управлять.

Таким образом и возникает власть. Когда власть становится государственной? Тогда, когда появляются государства. Государства – это люди, объединенные культурой, образом жизни, зачастую языком, религией и, самое важное, территорией.

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На самом деле, у каждого общества все время возникают разные задачи. Главная – это накопление материальных и нематериальных благ. А текущие задачи меняются – не каждый день, но достаточно часто. Форма государственной власти в итоге зависит от задач и возможностей. Меняются задачи и возможности – должно меняться и государство.

И если государство неспособно решать поставленные задачи или игнорирует имеющиеся в обществе возможности, тогда, как правило, люди относительно быстро меняют власть. И дело не в эпохе. А в том, что мы должны формировать власть, которая соответствует нашим возможностям и задачам, будет наиболее эффективной в этих рамках.

Украина близится к анархии? Государство должно стать сильнее?

Давайте опустим в эту парадигму Украину. Украина – демократическая страна. Но иногда возникает мысль, что это демократия с оттенком феодализма. Также Украина отчасти анархичная страна. Как бы вы охарактеризовали форму управления в Украине? Очевидна ли демократия?

- Я бы предложил посмотреть на диаграмму Нолана, американского политолога. Диаграмма имеет два направления: "экономическая свобода граждан" по одной оси и "личная свобода граждан" – по другой. На одном краю находится тоталитаризм, на другом – либертарианство. Одно крыло левое, другое правое. Это классическая диаграмма, которая описывает государство.

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Украина сейчас либертарианское государство. И, с моей точки зрения, даже чрезмерно либертарианское. Мне кажется, что нужно более сильное государство. Сейчас это прямая противоположность тоталитаризму. Уровень личных и экономических свобод в Украине сейчас огромен. И, действительно, где-то это уже приближается к анархии.

Какова роль государства при такой системе?

- Когда я говорю, что, на мой взгляд, государству следует быть немного более сильным, я имею ввиду, что оно должно вводить немного больше ограничений личных и экономических свобод. Речь ни в коем случае не идет о переходе к тоталитаризму. Но, если вы посмотрите на диаграмму Нолана, то, мне кажется, что украинское государство должно сдвигаться к центру. Тогда у Украины появится больше реальных возможностей решать главный вопрос – как наращивать блага.

Я приведу пример. Когда бюджет Украины пуст, то есть у государства нет денег, чтобы решать общие для граждан вопросы, государство говорит: "Давайте поднимем налоги, чтобы платить пенсии или построить дороги". А люди отвечают: "Нет, мы не хотим платить налоги", и выходят на площади... Хорошо. Но это анархия, и такое государство не может решать вопросы.

Задача народа Украины – сформировать власть, которой он доверит бюджет. В этом случае государство станет немного менее либертарианским. Но оно станет более сильным.

Коронавирус – новый вызов для власти

Сейчас время глобальной пандемии коронавируса. И у государства появляются новые задачи. С одной стороны, государство заботится о том, чтобы общество было здоровым. С другой – о том, чтобы экономика и бизнес тоже были здоровыми. И локдаун имеет двоякий эффект – люди сидят дома, но они не зарабатывают деньги. Начинаются протесты бизнеса против карантина выходного дня. Предприниматели не понимают этой меры. Как вы считаете, каким должно быть государственное управление в условиях новой угрозы?

- У всех одинаковая беда на всем земном шаре. Мы можем сравнивать, каким образом действуют разные государства и правительства. И прежде всего я должен озвучить печальную новость. Практически никто не справился с этой внезапной задачей хорошо.

Вы затронули вопрос только об экономике. Но во многих странах государство совершило некий набег на права граждан. За ними следят через мобильные телефоны, ограничивают частную жизнь. Можно выходить из дома или нельзя? Это же явное нарушение частной жизни. Например, жестче, чем в Израиле, не было, пожалуй, нигде в развитых странах. У нас был один локдаун, когда нельзя было отходить дальше, чем на 100 м от дома, второй – на 500 м.

Кто справился наиболее успешно? Это совершенно разные страны. Южная Корея, наверное, на втором месте. А на первом – Новая Зеландия. Почему они смогли сделать то, что не смог сделать никто? Однозначного ответа пока нет – это вопрос, который нужно изучать. Думаю, что это даст интереснейший материал для теории государства, теории управления.

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Предварительно можно сказать, что есть две причины, по которым эти страны оказались успешными:

хороший уровень менеджмента – они смогли мобилизовать разные подразделения для решения проблемы;

профессионализм при принятии решений.

Цифровое государство – это возможность или угроза?

Многие процессы взаимодействия граждан и государства переходят в онлайн. В принципе, это хорошая тенденция: появились электронные права, паспорт... Но есть и другая сторона – у власти становится все больше данных, которые можно использовать для тотального контроля и слежки. Как вы думаете, какие плюсы и минусы у перехода к электронному управлению государством?

- Очень простой пример. Вы можете сесть на лошадь и доскакать до далекого государства, например, Португалии. Но вы этого не делаете, вы покупаете билет на самолет. При этом при перелете вы отдаете паспортные данные, все сканируется, просматривается. По сравнению с человеком, который едет на лошади или велосипеде, это ужасное ограничение свобод. Но вам не приходит в голову ехать в Португалию на лошади. Почему? Просто потому что это очень неэффективно. И вы совершенно спокойно миритесь с теми условиями, которые предлагают авиакомпании, службы безопасности аэропортов и так далее.

Современные технологии, действительно, позволяют собрать о вас все больше информации, "Большой брат" будет знать о вас больше, чем вы сами. Но эти технологии дают вам совершенно другую эффективность.

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Как вы смотрите на потенциал развития прямой демократии через "цифру"? В Швейцарии, например, граждане могут участвовать в большом количестве референдумов и принимать решения. Украина – более крупная страна, мы нанимаем представителей, которые должны продвигать наши идеи и желания. Но с появлением "цифры" каждый может быть участником прямой демократии. Как вы видите развитие такой формы правления?

- Я вернусь сначала вглубь тысячелетий, чтобы взять оттуда два понятия – "демос" и "охлос". "Демократия" – от слова "демос". Это люди, которые принимают участие в управлении страной и в полной мере несут ответственность за ее существование. Их право управлять неразрывно связано с реальной обязанностью защищать свое государство. А "охлос" – это люди, которые не несут ответственности за государство, они не имеют права участвовать в управлении.

К сожалению, зачастую происходит смешение "охлоса" и "демоса". Люди хотят управлять государством, принимать решения, но не несут ответственности за это. И именно из-за этого процесса в мире так поднимает голову популизм. Приходят политики, которые говорят то, что люди хотят услышать. Выполнить это невозможно, но люди голосуют, потому что им это нравится.

Так вот, если вдруг "охлос" начнет через "цифру" управлять государством, то государству конец, и очень быстрый.

Тогда, если у нас слабое гражданское общество, не очень осознанное, у государства появляется цифровая преференция. Власть начинает использовать данные, чтобы управлять людьми, появляется т.н. цифровой социальный рейтинг, от которого зависят возможности граждан. В некоторых странах уже есть такие эксперименты, когда люди получают баллы за поведение. Как вы считаете, насколько это реально и насколько опасно?

- Мы уже знаем, что это реально. Это происходит сегодня в Китае. Опасность, конечно, гигантская. Опасность впасть в тоталитаризм огромна. Но, с другой стороны, возможности, которые предоставляет такая схема – тоже очень большие. Если мы делаем ставку на более сильных и успешных, даем развивать бизнес и науку людям, которые умеют работать и зарабатывать, предоставляем возможности... Это, в принципе, правильно, потому что этих людей больший потенциал.

Человечество всегда проводит эксперименты. Когда-то большевики построили социализм на территории Российской Империи. И казалось, что эта идея полностью потерпела крах, на 100%. Но если мы сегодня посмотрим на самые прогрессивные и успешные общества – на скандинавские, англо-саксонские страны – мы с удивлением обнаружим, что многие идеи социализма там реализованы. И очень эффективно. Это говорит о том, что сама идея была неплохая, но реализовывать ее можно по-разному.

Точно так же и с ответом на ваш вопрос. Хорошо ли использовать "цифру" для повышения эффективности человеческих ресурсов? Идея кажется хорошей. Но как ее будут реализовывать?

Власть как сервис. Возможно ли это в Украине?

Многие процессы в мире переходят в формат as a service – "как сервис". Например, вы не покупаете жесткий диск, а пользуетесь облачным хранилищем, не покупаете машину, а арендуете место в Uber. Можно ли перевести в такой формат государственные услуги? Когда вы покупаете управление государством, не нанимая чиновников, а как услугу некой корпорации, которая предоставляет, например, систему под управлением искусственного интеллекта.

- Можно, конечно, и не вижу в этом ничего плохого. Точно так же, как поезда, мы можем покупать программное обеспечение. Искусственный интеллект – это тоже программное обеспечение. Вопрос в другом. Принятие принципиальных решений должно находиться в ведении общества. А вот исполнение этих решений, где можно прописать понятные правила, алгоритмы, задать ориентиры – это могут делать и иностранные разработчики ПО.

Я не вижу в этом ничего страшного. Мы уже так поступаем со всей инфраструктурой, храним данные на серверах, которые производятся в других странах и т.д. Не вижу никакой опасности. Важно самостоятельно принимать решения. А вот реализовывать их может и искусственный интеллект.

То есть это может быть исполнительная власть as a service?

- Да, вполне.

С учетом нашей дискуссии о будущем, давайте сформируем итоговую мысль – какие функции государства для Украины сейчас наиболее востребованы?

- Перед украинским обществом сейчас стоит задача создать нормальную инфраструктуру деятельности – экономической и социальной. И тогда, когда эта инфраструктура будет, украинское общество сможет реализовать высочайший потенциал.

Грубо говоря, у вас есть три прекрасные машины, но нет дороги, по которой они могли бы ехать. Поэтому Украина ставит перед собой и, соотвественно, своей властью задачу – создать инфраструктуру. Что такое инфраструктура? Да, это и дороги, и линии электропередач, водоводы и так далее. Но это, в первую очередь, законодательство, которое позволяет жить и эффективно работать.

Это те задачи, которые должно решить государство. Я уверен, что когда они будут решены, Украина взлетит экономически.

Напомним, ранее Григорий Зайд более подробно объяснял, чего не хватает Украине для экономического прорыва. Читайте об этом на сайте "Сегодня" – "Украина будущего. На 5 главных вопросов о пути к успеху отвечает инвестор Григорий Зайд".

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