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Где корабль, где? "Укрпочта" не может запустить сайт по продаже марок с легендарной фразой

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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1 мая, 13:14
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Укрпочта снова пытается запустить новый интернет-магазин для продажи своей продукции
На новом сайте "Укрпочты" будут знаменитые марки и другая продукция
На новом сайте "Укрпочты" будут знаменитые марки и другая продукция / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" в воскресенье, 1 мая планировала запустить в работу новый сайт, на котором можно было бы купить марку с легендарной фразой украинского пограничника Романа Грибова по поводу крейсера "Москва", и не только. Но севис пока что так и не заработал.

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в социальной сети Facebook объяснил, что специалисты уже работают над починкой сайта, который попросту не выдержал наплыва пользователей.

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"Мы работаем над возобновлением работы сайта, вместе с партнерами. Еще раз извиняюсь. Иногда не выходит как планируем", – написал Смелянский.

Он также пообещал еще в 12:00 озвучить новую информацию по поводу работы сайта, однако по состоянию на 13:00 сайт свою работу не возобновил, а Игорь Смелянский новых деталей так и не сообщил.

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Отметим, что предыдущий сайт для продаж продукции "Укрпочты" тоже не справился с нагрузками и его решили закрыть.

Новосозданный сайт уже пытались запустить 22 апреля, но практически сразу он подвергся DDos-атакам и его работа была приостановлена. Также не продавались марки с легендарной фразой украинского защитника.

Популярность марки

Всего за пять дней с момента запуска почтовой марки с кораблем, "Укрпочта" реализовала почти полмиллиона экземпляров.

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"Тираж составлял 1 млн, и допечатывать его мы не планируем. Так что каждая марка сохранит свою историческую ценность", – говорили в "Укрпочте".

Тогда же стало известно о спекулянтах, которые в интернете продавали конверты с маркой за 1 тысячу долларов.

Ранее мы рассказывали, что "Укрпочта" возобновила работу с латвийским маркетплейсом Joom, и писали, как теперь работает Rozetka.

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