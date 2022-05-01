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Де корабель, де? "Укрпошта" не може запустити сайт з продажу марок із легендарною фразою

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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1 травня, 13:14
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Укрпошта знову намагається запустити новий інтернет магазин для продажу своєї продукції
На новому сайті "Укрпошти" будуть знамениті марки та інша продукція
На новому сайті "Укрпошти" будуть знамениті марки та інша продукція / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" в неділю, 1 травня, планувала запустити в роботу новий сайт, на якому можна було б купити марку з легендарною фразою українського прикордонника Романа Грибова щодо крейсера "Москва", і не лише. Але севіс поки що так і не заробив.

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook пояснив, що фахівці вже працюють над відновленням сайту, який просто не витримав напливу користувачів.

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"Ми працюємо над відновленням роботи сайту, разом із партнерами. Ще раз перепрошую. Іноді не виходить як плануємо", – написав Смілянський.

Він також пообіцяв ще о 12:00 озвучити нову інформацію щодо роботи сайти, проте станом на 13:00 сайт своєї роботи не відновив, а Ігор Смілянський нових деталей так і не повідомив.

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Зазначимо, що попередній сайт для продажу продукції "Укрпошти" теж не впорався із навантаженнями та його вирішили закрити.

Новостворений сайт вже намагалися запустити 22 квітня, але практично одразу він зазнав DDos-атак і його робота була призупинена. Також не продавалися марки із легендарною фразою українського захисника.

Популярність марки

Усього за п'ять днів з моменту запуску поштової марки з кораблем , "Укрпошта" реалізувала майже півмільйона екземплярів

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"Тираж становив 1 млн., і додруковувати його ми не плануємо. Отже, кожна марка збереже свою історичну цінність", – говорили в "Укрпошті".

Тоді ж стало відомо про спекулянтів, які в інтернеті продавали конверти із маркою за 1 тисячу доларів.

Раніше ми розповідали, що "Укрпошта" відновила роботу з латвійським маркетплейсом Joom, і писали, як тепер працює Rozetka.

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