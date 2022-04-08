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Европа вводит новые санкции против РФ – по чем ударят на этот раз

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 апреля, 12:16
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Рассказываем, что включает в себя новый пакет санкций Европейского Союза
В ЕС приняли новый пакет санкций против России
В ЕС приняли новый пакет санкций против России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России. В него входит эмбарго на закупки угля и запрет российским кораблям заходить в европейские порты, эти ограничения вступят в силу в начале лета.

Об этом сообщает совет Евросоюза.

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Кроме запрета на импорт угля и ограничений для кораблей, пятый пакет санкций включает в себя замораживание активов "четырех ключевых российских банков", в том числе Сбербанка и Альфа-Банка.

Также санкции включают:

  • запрет любым российским и белорусским автотранспортным предприятиям перевозить грузы автомобильным транспортом внутри ЕС, в том числе транзитом;
  • запрет на экспорт в РФ в сферах полупроводников, машин, транспортного оборудования;
  • запрет на импорт из РФ ряда товаров и сырья вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя;

"Эти последние санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах под российской оккупацией. Цель наших санкций – остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решение в Кремле, что их незаконная агрессия дорого им обойдется", – заявил глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Как РФ обходит санкции

Несмотря на практически полную мировую изоляцию РФ нашла союзников, которые помогают ей обходить санкции Запада.

Например, через территорию Грузии проходит огромный канал контрабанды товаров, которые в РФ запретили завозить легальным путем.

При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.

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"Сегодня" также писали, почему Германия не хочет вводить эмбарго на российский газ, и рассказывали, как оно может ударить по карманам европейцев.

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