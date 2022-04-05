Россияне нашли обход санкциям: как в РФ поставляют запрещенные товары

Рассказываем, как Российская Федерация пытается обойти запреты и наладить каналы контрабанды

Россия создала каналы контрабанды через страны Востока / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Санкции против России, введенные Западом после ее полномасштабного вторжения в Украину, имели определенный эффект и нанесли удар по экономике агрессора. Однако РФ уже нашла союзников, помогающих ей обходить ограничения и поставлять из-за границы подсанкционные товары.

Как россияне налаживают каналы контрабанды и кто ей в этом помогает, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Главный помощник РФ – Грузия

Следовательно, после международных санкций в РФ было запрещено поставлять большое количество товаров военного, двойного и гражданского назначения. Однако Россия нашла выход, и теперь эти товары снабжаются нелегальным путем.

"Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", – сообщает украинская разведка.

Кроме того, сейчас рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.

Еще один канал поставки товаров военного назначения в РФ – Восточная Азия. В частности, таким способом поставляются:

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запчасти для техники;

электроника;

оптические приборы.

Как россияне торгуют награбленным в Украине имуществом

Ранее "Сегодня" рассказывали, что российские оккупанты открывают базары для торговли имуществом, полученного путем мародерства и ограбления мирного населения в Украине.

Специализированный базар с украинскими вещами обустроили в Беларуси. Там продают украденные стиральные и посудомоечные машины, холодильники, драгоценные украшения, автомобили, велосипеды, мотоциклы, посуду, ковры, художественные произведения, детские игрушки, косметику.

О том, каким способом оккупанты вывозят награбленное из Украины, читайте в нашем материале.

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Также "Сегодня" писали, когда в России наступит дефолт, и какой в РФ придумали способ мести Западу за санкции.