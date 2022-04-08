Європа запроваджує нові санкції проти РФ – по чому вдарять цього разу

Розповідаємо, що включає новий пакет санкцій Європейського Союзу

У ЄС ухвалили новий пакет санкцій проти Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз погодив п'ятий пакет санкцій проти Росії. До нього входить ембарго на закупівлі вугілля та заборона російським кораблям заходити до європейських портів, ці обмеження наберуть чинності на початку літа.

Про це повідомляє Рада Євросоюзу.

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Окрім заборони на імпорт вугілля та обмежень для кораблів, п'ятий пакет санкцій включає заморожування активів "чотирьох ключових російських банків", назви яких поки що не опубліковані, зокрема Сбербанку та Альфа-Банку.

Також санкції включають:

заборону будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом усередині ЄС, у тому числі транзитом;

заборону експорту у сферах напівпровідників, машин, транспортного устаткування;

заборону на імпорт із РФ низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю.

"Ці останні санкції були прийняті після звірств, вчинених російськими збройними силами в Бучі та інших місцях під російською окупацією. Мета наших санкцій – зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які приймають рішення у Кремлі, що їхня незаконна агресія дорого їм обійдеться", – заявив голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Як РФ обходить санкції

Незважаючи на практично повну світову ізоляцію РФ, знайшла союзників, які допомагають їй обходити санкції Заходу.

Наприклад, територією Грузії проходить величезний канал контрабанди товарів, які в РФ заборонили завозити легальним шляхом.

При цьому представники грузинських спецслужб отримали вказівку від політичного керівництва не заважати діяльності контрабандистів.

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"Сьогодні" також писали, чому Німеччина не хоче запроваджувати ембарго на російський газ, і розповідали, як воно може вдарити по кишенях європейців.