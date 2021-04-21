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"Это безумие". Во Франции министр обругал украинскую курятину

21 апреля, 18:20

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Член французского правительства Жюльен Денорманди выступил против украинской птицы в школьных столовых – она отличается от французской

Блюда из куриного мяса в школьных столовых и ресторанах Франции преимущественно делают из импортного мяса, в том числе украинского, что местный министр считает абсурдом.

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Об этом сообщает BFM TV.

Глава Министерства по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Жюльен Денорманди недоволен и тем, что происхождение курятины не указывается.

"В большинстве случаев курятина поступает из Украины, Бразилии, частично она обрабатывается в Европе. Но очень мало – из Франции, это безумие", – сказал министр.

Он предупредил, что уже с лета 2021 года во всех столовых и ресторанах страны будет необходимо указывать происхождение мяса, в том числе птицы, из которого готовят блюда.

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"Как родитель я хочу знать, какую пищу едят мои дети", – сетует Жюльен Денорманди, назвав это "вопросом суверенитета".

При этом он подчеркнул, что "курятина из Украины – это не совсем то же, что курятина из Франции", не став объяснять свои слова.

Напомним, что в конце прошлого года на границе в Латвии обнаружили сальмонеллу в партии куриных яиц из Украины.

Мы также писали, что с декабря 2019 года ЕС увеличил квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины. А в ноябре прошлого года Украина и ЕС решили пересмотреть условия Соглашения об ассоциации.

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Франция мясо курятина
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