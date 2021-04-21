"Це божевілля". У Франції міністр вилаяв українську курятину

Страви з курячого м'яса в шкільних їдальнях і ресторанах Франції переважно роблять з імпортного м'яса, зокрема українського, що місцевий міністр вважає абсурдом.
Про це повідомляє BFM TV.
Очільник Міністерства з питань сільського господарства і продовольства Франції Жюльєн Денорманді невдоволений і тим, що походження курятини не вказується.
"У більшості випадків курятина надходить з України, Бразилії, частково вона обробляється в Європі. Але дуже мало – з Франції, це безумство", – сказав міністр.
Він попередив, що вже з літа 2021 року в усіх їдальнях і ресторанах країни буде необхідно вказувати походження м'яса, в тому числі птиці, з якого готують страви.
"Як батько я хочу знати, яку їжу їдять мої діти", – нарікає Жюльєн Денорманді, назвавши це "питанням суверенітету".
При цьому він підкреслив, що "курятина з України – це не зовсім те ж, що курятина з Франції", не ставши пояснювати свої слова.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року на кордоні в Латвії виявили сальмонелу в партії курячих яєць з України.
Ми також писали, що з грудня 2019 году ЄС збільшив квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України. А в листопаді минулого року Україна і ЄС вирішили переглянути умови Угоди про асоціацію.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк