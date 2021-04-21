"Це божевілля". У Франції міністр вилаяв українську курятину

Член французького уряду Жюльєн Денорманді виступив проти української птиці в шкільних їдальнях – вона відрізняється від французької

Страви з курячого м'яса в шкільних їдальнях і ресторанах Франції переважно роблять з імпортного м'яса, зокрема українського, що місцевий міністр вважає абсурдом.

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Про це повідомляє BFM TV.

Очільник Міністерства з питань сільського господарства і продовольства Франції Жюльєн Денорманді невдоволений і тим, що походження курятини не вказується.

"У більшості випадків курятина надходить з України, Бразилії, частково вона обробляється в Європі. Але дуже мало – з Франції, це безумство", – сказав міністр.

Він попередив, що вже з літа 2021 року в усіх їдальнях і ресторанах країни буде необхідно вказувати походження м'яса, в тому числі птиці, з якого готують страви.

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"Як батько я хочу знати, яку їжу їдять мої діти", – нарікає Жюльєн Денорманді, назвавши це "питанням суверенітету".

При цьому він підкреслив, що "курятина з України – це не зовсім те ж, що курятина з Франції", не ставши пояснювати свої слова.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року на кордоні в Латвії виявили сальмонелу в партії курячих яєць з України.

Ми також писали, що з грудня 2019 году ЄС збільшив квоти на безмитний експорт м'яса птиці з України. А в листопаді минулого року Україна і ЄС вирішили переглянути умови Угоди про асоціацію.

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