Две страны ЕС забраковали украинские яйца: снова нашли сальмонеллу

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии на границе обнаружила сальмонеллу в партии яиц, закупленных в Украине.

Реклама

Об этом сообщает латвийский портал Delfi.lv.

Наличие бактерий, вызывающих острую кишечную инфекция у человека, подтвердили результаты лабораторного анализа. Поскольку груз везли из Украины в Литву, о сальмонелле были проинформированы ответственные службы и этого балтийского государства.

Как оказалось, образец был взят в рамках усиленного контроля за качеством украинских яиц. В 2020 году в рамках этого контроля было проверено 609 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения. 198 из них проверялись на сальмонеллу, 311 — на следы лекарственных веществ. В двух образцах была обнаружена сальмонелла.

В тренде Как менялся предновогодний курс доллара в Украине: вспоминаем последние 5 лет

Ранее сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области закрыли базу отдыха, где выявили сальмонеллу у четырех больных.

Реклама

Напомним, годом ранее, в ноябре 2019-го, на прилавках Украины появилась курятина с сальмонеллой. Однако тогда палочку нашли в охлажденных тушках, привезенных в Ровенскую область из Польши.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама