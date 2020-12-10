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Две страны ЕС забраковали украинские яйца: снова нашли сальмонеллу

10 декабря, 14:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Страны Балтии активно проверяют украинские продукты питания

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии на границе обнаружила сальмонеллу в партии яиц, закупленных в Украине.

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Об этом сообщает латвийский портал Delfi.lv.

Наличие бактерий, вызывающих острую кишечную инфекция у человека, подтвердили результаты лабораторного анализа. Поскольку груз везли из Украины в Литву, о сальмонелле были проинформированы ответственные службы и этого балтийского государства.

Как оказалось, образец был взят в рамках усиленного контроля за качеством украинских яиц. В 2020 году в рамках этого контроля было проверено 609 образцов яиц и яичных продуктов украинского происхождения. 198 из них проверялись на сальмонеллу, 311 — на следы лекарственных веществ. В двух образцах была обнаружена сальмонелла.

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Ранее сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области закрыли базу отдыха, где выявили сальмонеллу у четырех больных.

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Напомним, годом ранее, в ноябре 2019-го, на прилавках Украины появилась курятина с сальмонеллой. Однако тогда палочку нашли в охлажденных тушках, привезенных в Ровенскую область из Польши.

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Латвия Литва проверка яйца сальмонелла сальмонеллез

Источник: Сегодня

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