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Доставка пенсий и других соцвыплат домой станет платной

2 апреля, 16:08

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Получать выплаты без дополнительных трат можно будет только на банковские счета

Доставка пенсий и социальных выплат домой станет платной с 1 сентября. На общих основаниях выплаты начнут перечислять исключительно на банковские счета, сообщают новости "Сегодня".

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В качестве исключения услугу бесплатной доставки оставят для:

  • украинцев старше 80 лет;
  • людей с инвалидностью первой группы;
  • тех, кто по заключению врачей не может самостоятельно себя обслуживать и нуждается в постороннем уходе.
Видео: Сегодня

Напомним, ранее между "Укрпочтой" и Минсоцполитики возник конфликт из-за тарифа на доставку пенсий.

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Как сообщалось, "Укрпочта" регулярно поднимала вопрос об убыточности тарифа на доставку и выплату пенсий еще с 2018 года. В 2019 году нашли решение, которое позволило продолжить доставку пенсий и пособий в 2020 году. Тогда тариф в городах установили на уровне 1,15% от суммы выплаты, а в селах и поселках городского типа – 2,3%. До этого времени тариф не менялся с 2004 года и составлял 0,79% в городе и 1,56% в селе.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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тарифы пенсии Укрпочта соцвыплаты доставка
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