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Доллар и евро снова подешевели – курс НБУ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 08:35
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Нацбанк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 29 сентября
Доллар снова подешевел
Доллар снова подешевел / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду , 29 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,56 грн;
  • 1 евро – 31,03 грн;
  • 1 злотый – 6,72 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар упал на 9 копеек, а евро на 14 копеек.

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Несмотря на постепенное снижение цены на доллар, гривня может обрушиться в любой момент, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению эксперта, резкая смена курса может произойти после значительного всплеска заболеваемости COVID-19, который повлечет быстрый выход инвесторов из украинских ценных бумаг и рост их спроса на валюту.

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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