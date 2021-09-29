Доллар и евро снова подешевели – курс НБУ

Нацбанк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 29 сентября

Доллар снова подешевел / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду , 29 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,56 грн;

1 евро – 31,03 грн;

1 злотый – 6,72 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар упал на 9 копеек, а евро на 14 копеек.

Курс валют в сентябре

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Несмотря на постепенное снижение цены на доллар, гривня может обрушиться в любой момент, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению эксперта, резкая смена курса может произойти после значительного всплеска заболеваемости COVID-19, который повлечет быстрый выход инвесторов из украинских ценных бумаг и рост их спроса на валюту.

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.