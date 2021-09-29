Долар і євро знову подешевшали – курс НБУ

Нацбанк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 29 вересня

Долар впав на 9 копійок / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 29 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,56 грн;

1 євро – 31,03 грн;

1 злотий – 6,72 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

У порівнянні з попереднім банківським вдень, долар впав на 9 копійок, а євро на 14 копійок.

Курс валют у вересні

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Незважаючи на поступове зниження ціни на долар, гривня може обвалитися в будь-який момент, говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

На думку експерта, різка зміна курсу може відбутися після значного сплеску захворюваності COVID-19, який спричинить швидкий вихід інвесторів з українських цінних паперів і зростання їх попиту на валюту.

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.