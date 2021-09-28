"Дочка" "Газпрома" прекратила продажу газа на своей электронной площадке на 2022 год

Российская компания "Газпром экспорт" убрала все контракты на 2022 год из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Последние продажи на площадке на зиму 2022/23 были осуществлены 7 сентября. Затем сделки заключались только на 2023 год.
С начала года "Газпром экспорт" продала 7,066 млрд кубометров газа. Менее чем за месяц, с 1 по 24 сентября, на Электронной торговой платформе "дочки" "Газпрома" продали 926 млн куб. м газа.
К слову, совсем недавно "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал – Европа".
Новый контракт Венгрии с "Газпромом"
В понедельник, 27 сентября, Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Этот документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.
Как гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон написал в Facebook, что после заключения нового газового контракта РФ может поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы и что из-за этого контракта транзит по территории Украины может сократиться или остановиться полностью.
Также читайте новости по теме: