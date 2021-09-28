"Дочка" "Газпрома" прекратила продажу газа на своей электронной площадке на 2022 год

7 сентября были последние продажи на зиму 2022/2023 год, затем сделки начали заключать только на 2023 год

Почти за месяц "Газпром" продал 926 млн куб. м газа / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром экспорт" убрала все контракты на 2022 год из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Последние продажи на площадке на зиму 2022/23 были осуществлены 7 сентября. Затем сделки заключались только на 2023 год.

С начала года "Газпром экспорт" продала 7,066 млрд кубометров газа. Менее чем за месяц, с 1 по 24 сентября, на Электронной торговой платформе "дочки" "Газпрома" продали 926 млн куб. м газа.

К слову, совсем недавно "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал – Европа".

Новый контракт Венгрии с "Газпромом"

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В понедельник, 27 сентября, Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Этот документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию.

Как гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон написал в Facebook, что после заключения нового газового контракта РФ может поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы и что из-за этого контракта транзит по территории Украины может сократиться или остановиться полностью.

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