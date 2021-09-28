Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Шахтар - Інтер: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

"Дочка" "Газпрому" припинила продаж газу на своїй електронній площадці на 2022 рік

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
28 вересня, 15:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
7 вересня було останні продажу на зиму 2022/2023 рік, потім угоди почали укладати тільки на 2023 рік
Майже за місяць "Газпром" продав 926 млн куб. м газу
Майже за місяць "Газпром" продав 926 млн куб. м газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром експорт" прибрала всі контракти на 2022 рік з розкладу торгів на своїй Електронної торговій платформі.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Реклама

Останні продажі на майданчику на зиму 2022/23 були здійснені 7 вересня. Потім угоди укладалися тільки на 2023 рік.

З початку року "Газпром експорт" продала 7,066 млрд кубометрів газу. Менш ніж за місяць, з 1 по 24 вересня, на Електронній торговій платформі "дочки" "Газпрому" продали 926 млн куб. м газу.

До речі, зовсім недавно "Газпром" відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну і викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал – Європа".

Новий контракт Угорщини з "Газпромом"

Реклама

У понеділок, 27 вересня, Угорщина підписала новий довгостроковий контракт з "Газпромом". Цей документ розрахований на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років. Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд куб. м газу в рік: 3,5 млрд куб. м через Сербію (через газопровід "Турецький потік" і його сухопутні продовження) і 1 млрд куб. м – через Австрію.

Як гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон написав в Facebook, після укладення нового газового контракту РФ може постачати весь законтрактований газ без допомоги української газотранспортної системи і що через це контракту транзит по території України може скоротитися або зупинитися повністю.

Також читайте новини по темі:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Євро (€)

31.18

Російський рубль (₽)

0.37

Загроза світової кризи
Як Evergrande опинилася на межі краху

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Як зберігати заощадження в Україні?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,98
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,28
17,56
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти