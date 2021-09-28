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Кулеба закликав Угорщину не "розкручувати" емоції через контракт з "Газпромом"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
28 вересня, 15:02
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Угорщина могла укласти вигідну угоду, зберігаючи транзит через Україну: Кулеба про контракт з "Газпромом"
Кулеба закликав Угорщину не керуватися емоціями
Кулеба закликав Угорщину не керуватися емоціями / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Угорщину на "розкручувати" емоції через підписання газової угоди із "Газпромом".

Про це голова МЗС заявив у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Я закликаю угорських партнерів зараз не "розкручувати" емоції, вони дуже часто говорять різні речі про Україну, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на них емоційно. Потрібно діяти прагматично, шукати вихід із цієї кризи, який відповідатиме інтересам і України, і Угорщини, бо це також відповідає інтересам Європи, – сказав політик.

Він також додав, що виключення України із транзитної схеми було вимогою Кремля, яку Угорщина виконала.

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Кулеба сказав, що проти того, аби керуватись емоціями у цьому випадку і наголосив, що Україна не заперечує права Угорщини укладати угоду із "Газпромом".

Натомість очільник відомства впевнений, що Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який включав би транзит через Україну.

"Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, Угорщина цю вимогу прийняла, це не відповідає нашим інтересам, ми свої інтереси захищаємо. От і вся історія, – додав міністр.

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Під час прес-конференції Кулеба також наголосив, що Україна звернеться до Єврокомісії, щоб з’ясувати, як ці угода вплине на енергетичну безпеку ЄС.

Контракт Угорщини із "Газпромом"

У понеділок, 27 вересня стало відомо про підписання довготривалого контракту Угорщини із російським "Газпромом", який передбачає відмову від транзиту газу через Україну.

Угода діятиме 15 років, а через 10 років буде можливість переглянути її умови.

Після закінчення дії попереднього контракту Угорщина отримуватиме газ по газогону "Турецький потік", через Сербію та Австрію.

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