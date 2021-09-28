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Україна у відповідь викликала посла Угорщини через газову угоду з Росією

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
28 вересня, 11:23
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Українська сторона хоче донести позицію щодо газового контракту Угорщини і "Газпрому"
МЗС України також викликає посла Угорщини
МЗС України також викликає посла Угорщини / Фото: Колаж: Сьогодні

МЗС України аналогічно запросив посла Угорщини в Київ, щоб донести свою принципову позицію.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає РБК-Україна.

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Спікер сказав, що угорська сторона зробила дзеркальні дії, викликавши українського посла в МЗС.

Йдеться про таку позицію:

  • транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку держави і енергетичну безпеку Європи,
  • нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам.

Газ в обхід України

  • Щорічно протягом п'ятнадцяти років в центрально-європейську країну будуть надходити 4,5 млрд кубометрів блакитного палива через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи. Умови контракту можуть бути скориговані через 10 років. Рішення вступить в силу з 1 жовтня.
  • Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що енергетичні потреби Угорщини можна найнадійнішим чином забезпечити за допомогою довгострокового контракту з "Газпромом". Він додав, що це питання економіки і національної безпеки, а не політики.
  • Українські дипломати заявили, що розчаровані такою угодою.

Нагадаємо, що Угорщина викликає посла України для пояснень через критику українського МЗС газового контракту між Угорщиною і "Газпромом" в обхід України. Українські дипломати критикують це рішення. Вони вважають, що воно політично і економічно необґрунтоване.

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