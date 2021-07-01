Українська
$ 27,23
32,35
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Дія" теперь работает и в супермаркетах. Что нужно знать

1 июля 2021 20:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Теперь вместо паспорта в "Сильпо" и "Форе" можно показать мобильное приложение

Электронный паспорт. Фото: "Дія"

Электронный паспорт. Фото: "Дія"

Супермаркеты "Сильпо" и "Фора" начали официально принимать мобильное приложение "Дія". Теперь можно больше не беспокоиться, что забыли паспорт дома, ведь все документы в смартфоне.

Реклама

Об этом сообщается на телеграм-канале "Дія".

Как это работает?

  • открываете паспорт в "Дії" и показываете кассиру;
  • демонстрируете QR-код, размещенный на обратной стороне документа;
  • сканируете;
  • данные проверены.

Читайте также: "Нафтогаз" начал подключать клиентов через приложение "Дія": как подать заявку

Где работает?

  • на классических кассах "Сильпо" и "Фора";
  • на кассах самообслуживания "Фора".

Ранее сообщалось, что в Украине до конца года хотят ввести услугу электронной прописки, чтобы ее можно было менять прямо в смартфоне, а печати в бумажных паспортах сделают ненужными. Пробную версию могут ввести уже в сентябре.

Не пропусти!
Отец Довбика – об украинском языке и переходе героя Евро в чемпионат России
Отец Артема Довбика ничего не видел после гола сына Швеции

О чем еще говорят в Украине и мире 1 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажаЭкономика
Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделю
Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не только
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не толькоЭкономика
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 годЭкономика
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужноЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять