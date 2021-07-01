"Дія" теперь работает и в супермаркетах. Что нужно знать

Теперь вместо паспорта в "Сильпо" и "Форе" можно показать мобильное приложение

Электронный паспорт. Фото: "Дія"

Супермаркеты "Сильпо" и "Фора" начали официально принимать мобильное приложение "Дія". Теперь можно больше не беспокоиться, что забыли паспорт дома, ведь все документы в смартфоне.

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Об этом сообщается на телеграм-канале "Дія".

Как это работает?

открываете паспорт в "Дії" и показываете кассиру;

демонстрируете QR-код, размещенный на обратной стороне документа;

сканируете;

данные проверены.

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Где работает?

на классических кассах "Сильпо" и "Фора";

на кассах самообслуживания "Фора".

Ранее сообщалось, что в Украине до конца года хотят ввести услугу электронной прописки, чтобы ее можно было менять прямо в смартфоне, а печати в бумажных паспортах сделают ненужными. Пробную версию могут ввести уже в сентябре.

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