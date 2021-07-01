"Дія" теперь работает и в супермаркетах. Что нужно знать

Электронный паспорт. Фото: "Дія"
Супермаркеты "Сильпо" и "Фора" начали официально принимать мобильное приложение "Дія". Теперь можно больше не беспокоиться, что забыли паспорт дома, ведь все документы в смартфоне.
Об этом сообщается на телеграм-канале "Дія".
Как это работает?
- открываете паспорт в "Дії" и показываете кассиру;
- демонстрируете QR-код, размещенный на обратной стороне документа;
- сканируете;
- данные проверены.
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Где работает?
- на классических кассах "Сильпо" и "Фора";
- на кассах самообслуживания "Фора".
Ранее сообщалось, что в Украине до конца года хотят ввести услугу электронной прописки, чтобы ее можно было менять прямо в смартфоне, а печати в бумажных паспортах сделают ненужными. Пробную версию могут ввести уже в сентябре.
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