"Дія" тепер працює і в супермаркетах. Що потрібно знати

Електронний паспорт. Фото: "Дія"
Супермаркети "Сільпо" і "Фора" почали офіційно приймати мобільний додаток "Дія". Тепер можна більше не турбуватися, що забули паспорт будинку, адже всі документи в смартфоні.
Про це повідомляється на телеграм-каналі "Дія".
Як це працює?
- відкриваєте паспорт в "Дії" і показуєте касирові;
- демонструєте QR-код, розміщений на зворотному боці документа;
- скануєте;
- дані перевірені.
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Де працює?
- на класичних касах "Сільпо" і "Фора";
- на касах самообслуговування "Фора".
Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця року хочуть ввести послугу електронної прописки, щоб її можна було змінювати прямо в смартфоні, а друк в паперових паспортах зроблять непотрібними. Пробну версію можуть ввести вже у вересні.
Про що ще говорять в Україні та світі 1 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сегодня":