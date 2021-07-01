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"Дія" тепер працює і в супермаркетах. Що потрібно знати

1 липня 2021 20:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Тепер замість паспорта в "Сільпо" і "Форі" можна показати мобільний додаток

Електронний паспорт. Фото: "Дія"

Електронний паспорт. Фото: "Дія"

Супермаркети "Сільпо" і "Фора" почали офіційно приймати мобільний додаток "Дія". Тепер можна більше не турбуватися, що забули паспорт будинку, адже всі документи в смартфоні.

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Про це повідомляється на телеграм-каналі "Дія".

Як це працює?

  • відкриваєте паспорт в "Дії" і показуєте касирові;
  • демонструєте QR-код, розміщений на зворотному боці документа;
  • скануєте;
  • дані перевірені.

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Де працює?

  • на класичних касах "Сільпо" і "Фора";
  • на касах самообслуговування "Фора".

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця року хочуть ввести послугу електронної прописки, щоб її можна було змінювати прямо в смартфоні, а друк в паперових паспортах зроблять непотрібними. Пробну версію можуть ввести вже у вересні.

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Про що ще говорять в Україні та світі 1 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сегодня":

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