"Дія" тепер працює і в супермаркетах. Що потрібно знати

Тепер замість паспорта в "Сільпо" і "Форі" можна показати мобільний додаток

Електронний паспорт. Фото: "Дія"

Супермаркети "Сільпо" і "Фора" почали офіційно приймати мобільний додаток "Дія". Тепер можна більше не турбуватися, що забули паспорт будинку, адже всі документи в смартфоні.

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Про це повідомляється на телеграм-каналі "Дія".

Як це працює?

відкриваєте паспорт в "Дії" і показуєте касирові;

демонструєте QR-код, розміщений на зворотному боці документа;

скануєте;

дані перевірені.

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Де працює?

на класичних касах "Сільпо" і "Фора";

на касах самообслуговування "Фора".

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця року хочуть ввести послугу електронної прописки, щоб її можна було змінювати прямо в смартфоні, а друк в паперових паспортах зроблять непотрібними. Пробну версію можуть ввести вже у вересні.

Про що ще говорять в Україні та світі 1 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сегодня":